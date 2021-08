Uvažujete nad novým autom? Čakať môžete až do jari

Na Octaviu sa čaká až osem mesiacov, problémy hlásia viaceré automobilky.

24. aug 2021 o 22:23 Jozef Tvardzík

BRATISLAVA. Ak sa chystáte kúpiť si nové auto, musíte rátať s tým, že budete čakať aj niekoľko mesiacov. V prípade niektorých modelov sa ho dočkáte až na jar budúceho roka.

Problémy s predlžením dodacích lehôt evidujú všetky automobilky, bez výnimky. Zákazníkov upokojujú skladovými zásobami, ktoré majú pri časti modelov (zatiaľ) dostatočné a zákazníci si tak môžu auto odviesť okamžite. Lenže skladové objemy sa stenčujú a nie každý si dokáže vybrať.

Toyota bola dlho chránená, čo už neplatí

Potvrdil to aj predajca Toyoty z Bratislavy, ktorému sme zavolali so záujmom o nový automobil. Nechcel byť menovaný, no informoval nás, že čakacia lehota na RAV4 je momentálne od štyroch do šiestich mesiacov, v prípade Toyoty Corolla okolo troch až štyroch mesiacov.

„Model RAV4 je vyrábaný v Japonsku. Všetko niečo trvá – výroba, nalodenie, následne transport loďou do Európy. Len ten trvá mesiac, potom vylodenie a doprava na Slovensko,“ uviedol pre INDEX predajca.