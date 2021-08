Kiwi.com má opäť problém. Po Ryanair zakročili ďalšie aerolinky

Holandské aerolinky KLM požadujú zastavenie predaja leteniek.

24. aug 2021 o 15:35 Jozef Tvardzík

Brniansky predajca leteniek Kiwi.com musel minulý týždeň hasiť nepríjemnosť, ktorá vystrašila zákazníkov. Letecká spoločnosť Ryanair totiž oznámila, že pasažierov s palubnými lístkami od Kiwi.com nebude vpúšťať do svojich lietadiel.

Írsky prepravca argumentoval, že palubné lístky od Kiwi.com nie sú v súlade s bezpečnostnými protokolmi. Dokonca povedal, že sú falošné, lebo neobsahujú protokoly o bezpečnosti a zabezpečení. Kiwi.com na svojom facebooku situáciu musel upokojovať.

Firma upozornila, že pasažierom automaticky dáva aj palubné lístky Ryanairu, ktoré treba predložiť pred vstupom do lietadla. Firma zároveň cestujúcim odporučila, aby si vytlačili palubné vstupenky vo farbách aerolínií namiesto zelenej farby vyhľadávača brnianskej firmy. Ryanair by tak nemal robiť pred nástupom do lietadla problémy.

Celý konflikt bol skôr verbálnou vojnou dvoch spoločností, ktorých vzťahy sú dlhodobo na bode mrazu.

Aerolíniám primárne prekáža, že český agregátor leteniek predáva ich letenky bez povolenia a pripravuje ich o zisky. Kauza sa ešte nestihla utriasť a v Kiwi.com musia riešiť ďalší problém.

KLM: Prestaňte predávať naše letenky