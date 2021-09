Fabia za 15-tisíc? Éra cenovo dostupných áut sa končí

Výrobcom už nedávajú zmysel.

3. sep 2021 o 14:12 Jozef Tvardzík

Škoda Fabia bola na Slovensku dlhodobo považovaná za auto s "ľudovou cenou". Aj vďaka tomu sa vyrába dve desaťročia a pravidelne sa umiestňuje medzi napredávanejšími vozidlami na tunajšom trhu.

Pred niekoľkými týždňami česká automobilka predstavila štvrtú generáciu Fabie, ktorá nabrala na objeme aj funkcionalitách. Jej cena sa začína na 11 760 eurách. Na porovnanie, základná cena predošlej generácie spred siedmich rokov bola 8940 eur.

Táto zmena je jedným z príkladov, že ceny nových áut sú každý rok o niečo vyššie. A zákazníci musia počítať s tým, že zdražovanie bude pokračovať.

Bližšie k číslu 15-tisíc

Áut so štvormiestnou cenovkou ubúda, v súčasnosti ich možno zrátať na prstoch dvoch rúk.

Podľa oficiálnych cenníkov sú to Dacia Sandero (od 8900 eur), Citroën C1 a Hyundai i10 (niečo pod 9000 eur), Fiat Panda (okolo 9500 eur) či Toyota Aygo (od 9590 eur). Do limitu by sa vmestil aj Mitsubishi Space Star.

Základná cena je do istej miery len marketingová záležitosť, málokto si kúpi auto bez akýchkoľvek príplatkov. Desaťtisíc eur je najmä psychologická hranica a autá pod touto cenovkou sa predajú výnimočne.