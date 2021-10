Prvý slovenský oligarcha: Zaplatil si všetkých, ani to mu nepomohlo

Článok pokračuje pod video reklamou

Je máj 2000 a veľkopodnikateľ a sponzor viacerých politických strán Jozef Majský je hosťom relácie Večer Milana Markoviča. Vysmiaty a v dobrej nálade baví publikum bonmotmi.

„Nie všetko sa dá kúpiť za peniaze, ale za väčšie áno,“ smeje sa Majský. V tom čase patrí medzi najbohatších Slovákov. Jeho majetok sa odhaduje na niekoľko miliárd slovenských korún, keď jeho skupina Sipox Holding zamestnáva v 51 podnikoch vyše desaťtisíc ľudí. Je na vrchole.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/Zv4srlIra3o

O dvadsať rokov je všetko inak. České médiá priniesli zábery zbedačeného Majského oblečeného v mikine. Už sa neusmieva, nemá prečo. Pražský súd ho posiela do predbežnej väzby. Jeho niekoľkoročné unikanie súdom sa končí.

Život Jozefa Majského je plný vzletov a pádov. Práve jeho by sme mohli považovať za stelesnenie prvého slovenského oligarchu. Navyše to, že patril medzi zákulisných hráčov, ktorí radi ovplyvňujú dianie, ani nezakrýval.

Na osud veľkopodnikateľa Majského sa INDEX pozerá v ďalšej časti seriálu Oligarchovia.

Na očiach

Kým väčšina majetných Slovákov si svoju minulosť stráži a nehovorí o nej verejne, v prípade Majského to tak nebolo. Až do prelomu milénia sa staval do pozície veľaváženého podnikateľa, ktorý o sebe rád rozprával a vyhľadával svetlá kamier. Nakoniec, o jeho živote vyšla v roku 2013 aj kniha Som Jozef Majský, ktorú formou rozhovoru napísala Ivana Havranová.

Ak by ste čítali len tú, podnikateľa by ste charakterizovali ako pracovitého, dôsledného a rodinne orientovaného záletníka.

Skutočnosť však bola o čosi zložitejšia a pre Majského menej priaznivá. Najmä keď sa detailnejšie pozriete na jeho kariérnu dráhu a fakty, ktoré odkývajú aj udalosti, o ktorých podnikateľ v knihe mlčí.