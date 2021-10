Z internetu na bicykle. Košický Antik prekročil tieň telekomu

Predstavujeme nomináciu na biznis cenu INDEXU a Slovenskej sporiteľne.

22. sep 2021 o 14:12 Jozef Andacký

Keď vlani na jar Slovensko prepadla pandémia covidu, internetový a televízny operátor Antik Telecom spustil kanál Corona Virus Info TV. V marci a apríli bol medzi jeho zákazníkmi šiestym nasledovanejším programom. Do ponuky ho zaradili aj dvaja ďalší televízni operátori.

Nápad na covidový infokanál si majiteľ a konateľ Antiku Igor Kolla priniesol z Číny, ktorá je jeho akoby druhým domovom. Dohliada tam na výrobu set-top boxov a ďalších zariadení, ktoré používajú jeho zákazníci, a zbiera tam aj inšpiráciu na nové biznisy.

Vďaka nim už Antik nie je iba o internete a televízii. V posledných rokoch jeho logo čoraz častejšie vidieť aj na bicykloch alebo skútroch. A siaha po ďalších technológiách, ktoré majú zlepšiť život v domácnostiach či mestách.

Antik Telecom je nominovaný na biznis ocenenie FéliX FéliX je nová biznisová cena, ktorú vyhlasuje INDEX a Slovenská sporiteľňa v spolupráci s odbornými partnermi. Zameriava sa na inšpiratívne podnikateľské či iné aktivity, ktoré prispievajú k prosperite, modernizácii a spoločenskej zodpovednosti našej krajiny. Viac informácii nájdete na www.cenafelix.sk.

Z Košíc do Bratislavy

Igor Kolla založil Antik koncom 90. rokov ako lokálneho internetového providera v Košiciach, kde si postupne vybudoval dominantnú pozíciu. Na rozdiel od iných providerov sa nespoliehal na štátom riadenú liberalizáciu, ktorá im mala telefónne linky Slovak Telekomu vybudované v časoch socializmu sprístupniť tak, aby aj cez ne mohli poskytovať vlastné služby.

Liberalizácia vlastne nikdy poriadne nefungovala, Slovak Telekom dokázal svoje „rodinné striebro“ v rozhodujúcich momentoch ochrániť. Do popredia sa preto dostali firmy, ktoré začali včas investovať do vlastných káblov a optických vlákien. To bol aj prípad Antiku.

Keďže kvalitou a rozsahom služieb za „veľkou konkurenciou“ nezaostával, pričom možno zafungoval aj faktor „Košičania radi košické“, Antiku sa podarilo získať kritickú masu zákazníkov.

„Držíme sa toho, aby sme zákazníkom dodali taký produkt, ktorý vždy aspoň o niečo prekoná ich očakávania,“ vysvetľoval Igor Kolla ešte v roku 2009 pre Trend svoju stratégiu.

Po Košiciach sa Antik podujal replikovať svoj biznis model v ďalších slovenských mestách. Bolo to preňho dôležité, ak chcel udržať krok s Telekomom a Orangeom, ktorí začali do slovenských domácností vo veľkom naťahovať nové optické prípojky.

Na mapu Antiku postupne pribúdali ďalšie lokality. Najprv na východnom Slovensku, neskôr aj v jeho západnejších regiónoch. V roku 2015 prišiel aj do Bratislavy.

V súčasnosti Antik na optických vláknach poskytuje internet a digitálnu televíziu v tridsiatich mestách a 150 obciach, pričom v rozširovaní siete chce pokračovať. Trúfol si ísť aj na satelit, a keď sa z neho začiatkom tohto roka stiahol oranžový konkurent, prevzal jeho pozície u prevádzkovateľa satelitu, spoločnosti Eutelsat.

Celkovo má Antik v súčasnosti zhruba stotisíc zákazníkov a podľa oficiálnych štatistík je štvrtým najväčším poskytovateľom rýchleho internetu (broadbandu) na Slovensku. Viac klientov majú len nadnárodné značky Telekom, Orange a UPC.

Bikesharing v 14 mestách

V auguste tohto roka Antik spustil automatizované požičiavanie e-bajkov a elektrických skútrov v rekreačnej oblasti Domaša. Okolo jazera vybudoval sieť dvanástich dobíjacích staníc, takže bajk alebo skúter si môžete požičať napríklad v Dobrej a vrátiť ho v Tíšave.

Šéf Antiku to vníma ako „malý príspevok k oživeniu turistiky na Domaši“, ale pre jeho firmu je zdieľaná mobilita biznisom, do ktorého vrhá čoraz viac síl.

Prvý bikesharing s niekoľkými stovkami bicyklov spustil Antik najprv v „domovských“ Košiciach v máji roku 2019. Stalo sa tak niečo vyše pol roka po tom, ako rovnakú službu na opačnom konci Slovenska otvoril bratislavský magistrát v spolupráci s rafinériou Slovnaft.

Rozdiel medzi oboma projektmi bol v tom, že kým v hlavnom meste zvolili systém s dokovacími stanicami, kde si bicykel požičiavate a aj ho odovzdávate, v metropole východu sú bajky voľne odparkované na verejných priestranstvách.

Šéf Antiku Igor Kolla uvádza bike sharing v Košiciach (zdroj: Antik Telecom)

Aj na tento nápad si Igor Kolla priniesol inšpiráciu z Číny. „Funguje to tam tak – a verím, že tak isto to bude aj u nás na Slovensku –, že obyvatelia mesta vnímajú bikesharing ako niečo, čo im patrí. Ak človek nájde na chodníku spadnutý bicykel, tak ho postaví,“ vysvetľoval pred troma rokmi pre Trend.

Voľne odparkované bicykle, niekto by povedal voľne pohodené, sú na Slovensku vnímané rozporne, ale Antik to neodradilo. V súčasnosti prevádzkuje bikesharing v štrnástich mestách na Slovensku vrátane Bratislavy.

Naposledy ho koncom júla spúšťal v Sabinove a okolitých obciach, kde bicyklom a ich používateľom požehnal dekan rímskokatolíckej farnosti Mučeníckej smrti sv. Jána Krstiteľa.

Štart bikesharingu Antiku v Sabinove (zdroj: Antik Telecom)

Byť súčasťou komunity

Antik pre bikesharing vymyslel názov Verejný bicykel a z tohto prívlastku vytvoril brand aj pre ďalšie služby zdieľanej mobility. V Košiciach a Poprade požičiava tiež e-bajky, elektrické skútre a kolobežky, v portfóliu služieb má tiež Verejnú batériu a Verejnú kameru a pripravuje aj Verejný kajak.

Slovo verejný trocha naznačuje, že tieto služby pre Antik nie sú a možno nikdy nebudú kľúčovým zdrojom príjmov. V súčasnosti sa tak výnosy zo zdieľanej mobility na celkových tržbách podieľajú len minimálne. Súvisí to aj s tým, že nové projekty boli vlani pre covid spomalené, rozbehli sa až v tomto roku.

Aký to však má biznisový zmysel? Igor Kolla verí, že ak sa Antik stane súčasťou života komunity, budú ľudia lojálnejšími zákazníkmi iných jeho služieb a pomôže to budovaniu značky.

Gro tržieb firmy, ktoré za posledných desať rokov stúpli zo siedmich miliónov eur na vlaňajších vyše 17 miliónov eur, tak naďalej tvoria internet a televízia.

Slovenský vývoj, celosvetový predaj

Antik sa od konkurencie v telekomunikáciách aj v zdieľanej mobilite odlišuje tým, že hardvér a softvér pre svoje služby vyvíja vo vlastnej réžii.

Televízne set-top boxy, snímače spotreby elektrickej energie, smart termostaty, solárne nabíjacie stanice či mobilné aplikácie pre zdieľané bicykle navrhujú a programujú inžinieri a technici Antiku v Košiciach, ktorí tvoria významnú časť z jeho 250 zamestnancov.

Igor Kolla ich prakticky neustále zahŕňa novými nápadmi. Nadnesene hovorí, že žije v budúcnosti a ostatní tam za ním dobiehajú. „Hovoria mi – toto sa nesmie, na tamto nemáme zamestnancov alebo priestory... Ja im odpovedám, s tým na mňa nechoďte, máte peniaze, tak veci riešte. Ale mňa nespomaľujte,“ vysvetľuje svoju filozofiu.

Cez dcérsku firmu Antik Technology predávajú svoje produkty aj do zahraničia. Napríklad u jedného z operátorov v Nigérii nasadili systém pre digitálnu televíziu, v Albánsku zasa štátnej i súkromnej televízii dodali platformu na sledovanie vysielania cez mobil a smart TV.

Televízne hospitality systémy Antiku využívajú hotely v Saudskej Arábii, Singapure a Thajsku, ale aj väznica v novozélandskom Aucklande. Do siete kasín v Macau zasa Košičania dodali dvetisíc senzorov na meranie teploty a vlhkosti, ktoré podľa potreby zapínajú klimatizáciu.

Aktuálne Igora Kollu zamestnáva smart turizmus. „Snažíme sa spojiť mobilitu a smart prvky s výletmi do prírody,“ hovorí pre INDEX a ukazuje dizajn informačného panelu s digitálnou obrazovkou, bezdrôtovým pripojením, meteostanicou a so solárnou batériou.

Hneď nato púšťa video s parkovacou bariérou, ktorá sa ovláda na diaľku cez mobilnú aplikáciu – pretože jeho ďalšou srdcovkou sú technológie pre moderné mesto. „Vyformovali sme tím ľudí, ktorí rozumejú problematike smart city. Je to pre nás strategická cesta do budúcnosti,“ hovorí.

Igor Kolla (zdroj: Antik)

Technológiami proti covidu

Príležitosti priniesla Antiku aj koronavírusová pandémia. Nielen preto, že ako operátor poskytoval infraštruktúru pre home office a domáce vyučovanie.

Napríklad pre pražské metro vytvoril smart dávkovač dezinfekcie, ktorý na diaľku upozorňuje servisnú centrálu na prázdny zásobník alebo na poruchu zariadenia.

Do niektorých košických škôl zasa inštaloval merače kvality vzduchu, ktoré učiteľa v triede (a na diaľku aj riaditeľa školy) upozornia, že treba vyvetrať. „Vysoká hladina CO2 negatívne vplýva na koncentráciu žiaka a jeho schopnosť vnímať učiteľa pri výklade. Navyše, v dobre vetraných priestoroch sa znižuje riziko šírenia vírusu,“ dodáva Igor Kolla.

Pandemickou novinkou sú aj turnikety so skenermi digitálnych covid preukazov. Antik ich vyvinul v spolupráci so štátnou programátorskou firmou Slovensko IT.

A čo Corona Virus Info TV? Tá splnila svoj účel a už nevysiela, zmenili ju na skečovú Haha TV. „Je to celkom úspešné,“ uzatvára šéf Antiku.

