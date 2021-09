Šéf rozpočtovej rady: Ak nič neurobíme, dlh presiahne 100 percent

Koncom augusta zverejnila Rada pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ) znepokojivú správu. Varovala, že stav našich verejných financií je zlý a z dlhodobého pohľadu je dokonca najhorší v celej Európskej únii.

Ak by štát nič neurobil, verejný dlh, ktorý vlani presiahol 60 percent HDP, by sa mohol vymknúť spod kontroly a hranicu sto percent by mohol pokoriť už v roku 2040.

Dôvodov, prečo sú verejné financie v rozvrate, je niekoľko: od míňania peňazí v dobrých časoch až po nášľapné míny v podobe dôchodkového stropu spolu so štedrým 13. dôchodkom. Súčasná vláda zasa pre politické škriepky otáľa s novelou ústavného zákona o rozpočtovej zodpovednosti, ktorá má sfunkčniť dlhovú brzdu a zaviesť výdavkové limity už na septembrovej schôdzi.

Okrem toho Slovensko čelí veľkej demografickej kríze. „Možno to dnes nevnímame ako akútny problém, ale starnutie populácie bude tlačiť na rast výdavkov na dôchodky, v zdravotníctve a v dlhodobej starostlivosti o starších ľudí,“ vraví v rozhovore pre INDEX riaditeľ kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť Viktor NOVYSEDLÁK.

Pred dvoma týždňami ste prišli so správou, podľa ktorej má Slovensko najhoršiu udržateľnosť verejných financií v celej Európskej únii. Čo si pod tým predstaviť?

Udržateľnosť vnímame cez optiku budúcich rokov - ako sa budú vyvíjať príjmy a výdavky

Viktor Novysedlák Pôsobí ako riaditeľ kancelárie Rady pre rozpočtovú zodpovednosť od roku 2012.

Je to nezávislý hodnotiaci orgán. Nemá politikom hovoriť, aké vysoké majú byť dane alebo aké veľké majú byť verejné výdavky. Má dávať pozor, aby príjmy a výdavky štátu boli v rovnováhe a hlavne, aby jeho dlhy boli udržateľné.

Predtým pôsobil deväť rokov na ministerstve financií, kde vystriedal niekoľko pozícií a ešte predtým pracoval ako analytik v spoločnosti Unilever.

štátu v najbližších desaťročiach a či bude vláda schopná financovať poskytovanie verejných služieb bez toho, aby to ohrozilo ich dostupnosť alebo zásadným spôsobom ovplyvnilo životnú úroveň obyvateľstva.

Je to preto dôležitá téma, ktorá sa týka aj bežných ľudí. Mali by sa zaujímať o to, aké opatrenia vláda prijíma dnes, napríklad ako sa bude vyvíjať dôchodkový systém. Nie je postačujúce riešiť len okamžitý moment, ale aj to, čo nás čaká v budúcnosti, kam nás vedie cesta, po ktorej dnes ideme.

Takže, čo nás čaká v budúcnosti?

Na dlhodobú udržateľnosť sa nepozeráme len my, ale vlastnou metodikou aj Európska komisia. Obe inštitúcie konštatujú, že verejné financie máme v zlom stave. Dlhodobá udržateľnosť sa zhoršila už piaty rok po sebe, pričom za toto obdobie sa ukazovateľ dostal z pásma nízkeho rizika do pásma vysokého rizika. Považujeme to za alarmujúce.

Prečo je to tak?

Spojilo sa niekoľko problémov. Dva z nich sú najvypuklejšie.

K výraznému zhoršeniu prispela predkrízová hospodárska politika. V dobrých ekonomických časoch nedošlo k dosiahnutiu vyrovnaného hospodárenia, hoci to vláda mala v pláne. Štát sa navyše mohol oprieť o vyššie príjmy, než očakával.