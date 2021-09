Dnes sa deti učia to, čo potrebovali včera (rozhovor)

V roku 2014 sa stala jednou z prvých učiteliek na voľnej nohe a odvtedy sa snaží o zlepšenie podmienok detí pri individuálnom vzdelávaní.

S manželom Richardom učili vyše dvadsať rokov v štátnej i súkromnej škole, čo ich omrzelo. „Človek je v tomto systéme akoby zbavený akejkoľvek slobody. Všetko je nalinajkované,“ vraví s odstupom času Miroslava KIRIPOLSKÁ v rozhovore pre INDEX.

Dala v škole výpoveď a začala sa venovať skupine detí formou individuálneho vzdelávania. Založila vzdelávaciu skupinu Edulienka. Tá zastrešovala deti a rodičov, ktorí mali o domáce vzdelávanie záujem. Od septembra vznikla z Edulienky škola.

Umožnilo jej to aj zapojenie školy do projektu pilotného overovania Štátneho pedagogického ústavu, ktorý sa bude riadiť novým spôsobom a obsahom vzdelávania. Má priniesť menej memorovania a prepájať jednotlivé vedomosti naprieč ročníkmi a jednotlivými predmetmi.

„Naším cieľom je, aby sme inovácie, ktoré nám fungovali šesť rokov, mohli aplikovať do svojho vzdelávacieho programu a realizovať ich s podporou ministerstva. Je to veľmi dôležité, pretože ak bude náš program funkčný, budú ho môcť realizovať ďalšie školy,“ vraví Kiripolská.

V sérii rozhovorov Moderná krajina – návod, ako zlepšiť Slovensko prinášame názory slovenských podnikateľov, ekonómov a osobností.

Čo sa v rozhovore dočítate: V čom štátne školstvo zlyháva a ako ho napraviť?

Problémom školstva je odlev šikovných učiteľov a mladých mimo sféry. Prečo to tak je a čo by sme potrebovali zmeniť?

Ako vyzerá domáce vzdelávanie a aké zmeny prináša vznik školy?

Aká je komunikácia školy s úradníkmi z ministerstva školstva?

Slovenské školstvo malo asi najviac koncepcií na štvorcový meter na svete. Aké to má dosahy na fungovanie školy?

Dvadsať rokov ste sa pohybovali v štátnom školstve. Ako ste toto obdobie vnímali?

Táto skúsenosť mi dala veľa pozitívneho i negatívneho. Získala som skúsenosti, ktoré mi pomohli zvládať záťažové situácie, ale stretla som sa aj s prvkami, ktoré som žiť už nechcela. Bolo to očakávanie vysoko profesionálneho prostredia, ale súčasťou školstva sú rôzni ľudia a podľa mňa nie vždy napĺňajú požiadavku byť vzorom pre dieťa. V škole som však vždy našla spoluprácu a problémy sa riešili spolu, čo sa mi páčilo.

Prečo ste odišli? Čo vám na štátnom školstve prekážalo?

Štátne školstvo je silne hierarchicky nastavené. Neráta sa s tým, že do systému by mohli vstupovať slobodní ľudia, ktorí sa chcú podieľať na vzdelávaní a rozvíjať ho. Človek je v tomto systéme akoby zbavený akejkoľvek slobody. Všetko je nalinajkované. Tradičné školstvo stojí na vonkajšej motivácii a každý dostane svoj otrávený cukrík za vykonanie svojej práce – deti dostávajú známky a učitelia sú hodnotení, ako sú lojálni a ako napĺňajú požiadavky danej školy.

Spoluzakladateľka základnej školy Edulienka Miroslava Kiripolská (zdroj: Marko Erd)

V roku 2014 ste založili občianske združenie Edulienka. Bola to vaša reakcia na to, ako štátny systém funguje?

Odchádzala som zo školského systému s presvedčením, že si tam nemôžem naplniť potreby toho, čo som považovala za dôležité. S týmto pocitom odchádzalo zo školy aj jedno dieťa, s ktorého rodičmi sme sa spojili. Učila som ho na domácom vzdelávaní, ktoré má oporu aj v školskom zákone. Obom sa nám to zapáčilo.

Dokázali sme spolupracovať a naplniť individuálne požiadavky, ktoré si vyžadovalo dieťa, a všetko prebiehalo v spolupráci s rodičmi. Netrvalo dlho a postupne sme sa rozrastali o nové deti, ktoré sa stali súčasťou vzdelávacej skupiny. V priebehu rokov sme vytvárali vlastné postupy a materiály pre individuálne vzdelávanie.

Ak hovoríte o potrebách, o akých deťoch rozprávame?

Sú to deti, ktoré nemali v štandardnom systéme naplnené svoje potreby. Boli to napríklad nadané deti, ktorým nebola venovaná dostatočná pozornosť. Prípadne deti, ktorých rodičia mi povedali, že vraj nevedia obsedieť na hodine 45 minút. A to je v tradičnom školstve veľký problém.

Každému dieťaťu sme preto vytvorili systém šitý na mieru a tým sa zvýšil záujem. Najprv u nás bolo dvanásť detí, ale postupne počet narastal. Hoci sme prijali ďalších kolegov, začali sme si klásť otázku, akému počtu detí sme schopní naplniť potreby. Kde je limit toho, kedy sa to láme a hraničí s kultúrou školy.

V škole sa stráca veľa času

Ako takéto vzdelávanie vyzerá?

Štandardný deň v zásade neexistuje. Vždy ale máme rovnakú štruktúru dňa z hľadiska času a vzdelávacieho obsahu. Mám rozsiahly plán s množstvom aktivít, informácií a foriem, z ktorých si deti vyberajú, čo im vyhovuje na základe ich nálady. Ja som akýmsi sprievodcom.

Dôležité je ráno, keď sa porozprávame o tom, ako sa cítime. Niekedy to trvá 15 minút, ale sú aj dni, keď to trvá aj dve hodiny. Takto sa vytvorí bezpečné prostredie, ktoré je kľúčové. Vtedy sa dieťa upokojí a pripraví sa na výkon. Následne sa môže lepšie sústrediť na vzdelávanie a učivo, ktoré vyžaduje kmeňová škola, v ktorej je dieťa zapísané.

Deti milujú, keď sa učíme všetko naraz, keď sú predmety navzájom prepojené. Keď sa učíme o archeologických objavoch a pri tom rátame matematiku. V skupinách sú deti rôznych vekových kategórií od prvého do štvrtého ročníka, čo je taká špecialita.

Nad vami však bdejú isté štandardy. Ako dopadlo testovanie týchto detí v ich domovských školách?