Šesťnásobne väčší dlh ako Slovensko. Je Evergrande nový Lehman Brothers?

Svet straší kolaps gigantickej čínskej firmy.

22. sep 2021 o 14:19 Jozef Tvardzík

Po mesiacoch, počas ktorých svetové indexy bezhlavo lámali nové maximá, prišla pochmúrnejšia realita a prepady na akciových trhoch. Investorom nedáva spávať hneď niekoľko problémov.

Ide o výrazné spomalenie hlavných ekonomík sveta, vysoké ceny energií, ktoré predražujú výrobu, vysokú infláciu či o obava z uťahovania menových stimulov zo strany centrálnych bánk (je to aktuálna otázka americkej centrálnej banky Fed).

Článok pokračuje pod video reklamou

V neposlednom rade trhom kolujú znepokojivé informácie o vážnych problémoch čínskeho developerského gigantu Evergrande. Ten je na pokraji platobnej neschopnosti. Táto firma je taká obrovská, že by mohla v prípade krachu poškodiť ekonomiku Číny a problémy by sa mohli preliať do celého sveta.

Obavy z toho, že by sa Evergrande mohla stať čínskou obdobou americkej banky Lehman Brothers, ktorej krach v roku 2008 odštartoval globálnu finančnú krízu, vyvolal prepad európskych i amerických akcií začiatkom týždňa. V utorok bolo obchodovanie na trhoch až prekvapivo pokojné a môže pripomínať ticho pred búrkou. Všetko bude závisieť od toho, čo urobí čínska vláda.

Skúsme sa pozrieť na to, či predstavuje Evergrande skutočne vážny problém alebo ide o zbytočnú paniku, ktorej výsledkom je krátkodobá korekcia trhu.

Kto je Evergrande?