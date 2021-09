Kto predáva viac? Súboj Nay, Ikea a dm má jasného víťaza

Kto vládne slovenskému nepotravinárskemu maloobchodu. (rebríček)

30. sep 2021 o 23:23 Tomáš Vašuta

Článok pokračuje pod video reklamou

Maloobchodní predajcovia zažili špecifický pandemický rok 2020. Kým potravinárske reťazce o nakupujúcich nemali núdzu a v niektorých prípadoch riešili dokonca nájazdy zákazníkov, nepotravinárski obchodníci boli ochromení obmedzeniami.

Predajne potravín mohli fungovať aj počas lockdownu, ale nepotravinárske obchody s výnimkou drogérií museli byť zatvorené.

Analýza INDEXU ukázala, že výpadok na jar minulého roka nemal na najväčších hráčov na trhu výraznejší vplyv . Väčšina z nich dokázala rásť. V top desiatke sú aj takí, ktorí zaznamenali rekordné tržby.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Sladšia kola, orieškovejšia Milka. Delia sa potraviny na východné a západné? Čítajte

Do rebríčka, ktorý vychádza z dát zozbieraných portálom FinStat, sme zaradili maloobchodné firmy, ktoré sa zameriavajú na predaj cez kamenné predajne.

Medzi ašpirantov do top 10 by sa zaradila aj sieť so športovým oblečením Sportisimo, zatiaľ však nezverejnila účtovnú závierku za rok 2020. V roku 2019 utŕžila niečo nad 72 miliónov eur, čo by jej v roku 2020 stačilo na desiate miesto.

Medzi desiatimi najväčšími nepotravinármi majú najväčšie, trojnásobné zastúpenie obchody pre domácich majstrov a malých stavbárov. Do rebríčka sa dostali aj dve siete drogérií a predajca elektroniky.

10. 101 Drogerie (Emil Krajčík)