Šéf hutníckej fabriky OFZ: Ak by sme pece neodstavili, položilo by nás to

Oravská hutnícka fabrika OFZ sa rozhodla prudko znížiť produkciu. S okamžitou platnosťou odstaví štyri zo siedmich pecí.

Dôvodom je skokový nárast ceny elektrickej energie na komoditných burzách, ktorá v utorok prekročila sumu 300 eur za megawatthodinu (MWh). Ešte pred rokom sa tieto ceny pohybovali na úrovniach okolo 50 eur.

Článok pokračuje pod video reklamou

Viac ako šesťnásobný nárast ceny elektrickej energie počas dvanástich mesiacov je pre energeticky vysokonáročnú výrobu ferozliatin likvidačný.

„Súčasné úrovne cien elektriny nám neumožňujú pokračovať vo výrobe, pretože by nás ekonomicky položili,“ vraví v rozhovore pre INDEX riaditeľ OFZ Branislav KLOCOK. Vo fabrike pracuje viac než 400 zamestnancov a o prípadnom prepúšťaní sa budú ešte viesť diskusie v manažmente.

Čo sa v rozhovore dočítate?​​​​​ Prečo sa fabrika rozhodla odstaviť štyri pece a aké náklady s tým súvisia?

Bude OFZ prepúšťať?

Kedy bude fabrike hroziť ukončenie výroby?

Prečo sú v ešte horšej situácii ako Slovalco?

V čom zlyháva štát?

Na snímke zľava výkonný riaditeľ OFZ Branislav Klocok a projektový manažér Peter Klocok. (zdroj: TASR - Miroslava Mlynárová)

Prečo ste sa rozhodli odstaviť štyri zo siedmich pecí?

Bolo to krízové rozhodnutie, ktoré reflektovalo to, kam sa včera (utorok, pozn. red.) dostal trh s elektrickou energiou. Ocitol sa v pásme, v ktorom podľa mňa ešte nikdy nebol.

Branislav Klocok (44) Vyštudoval Obchodnú fakultu Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Začínal vo firme ako finančný a obchodný riaditeľ, neskôr odišiel do Švajčiarska, kde pracoval pre ťažobnú spoločnosť Vale.

Výkonným riaditeľom fabriky OFZ sa stal v roku 2012 po návrate zo zahraničia.

Nárast ceny elektrickej energie bol skokový. Kým ešte na začiatku minulého týždňa sa ceny elektrickej energie pohybovali na úrovniach 120 až 150 eur za MWh, včera doobeda sa dostali na 200 eur, poobede na 300 eur a dnes je to 350 eur za MWh.

Len pre porovnanie, cena elektrickej energie sa vlani pohybovala na úrovni 40 až 50 eur za MWh.

Hovoríme o takmer desaťnásobnom navýšení cien. Tieto zvýšené náklady nevieme pretaviť do zvýšenia cien svojich výrobkov v plnej miere. Súčasné úrovne cien elektriny nám neumožňujú pokračovať vo výrobe, pretože by nás to ekonomicky položilo.

Kedy ich odstavíte?

Dôjde k tomu dnes v noci (zo stredy na štvrtok, pozn. red.). K tejto situácii sme mali v utorok zasadnutie krízového vedenia podniku, prediskutovali sme možnosti a toto je rozhodnutie.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Šéf hlinikárne Slovalco: V hre je aj možnosť, že fabriku zatvoríme Čítajte

Aké náklady vám spôsobí samotné odstavenie pecí? Už vlani ste na istý čas tri pece odstavili kvôli pandémii.

Všetko záleží od toho, ako pece odstavujete. Vlani, keď nám zamestnanci neprišli do práce, pretože ostali kvôli pandémii doma, muselo dôjsť k neplánovanému odstaveniu pecí. Náklady na odstavenie jednej pece sa vtedy rátali v státisícoch eur.

Dnes je to iné. Máme 24 hodín na to, aby sme pec na odstavenie pripravili. Vytavíme ju a zakryjeme jej časti, ktoré by sa mohli poškodiť vlhkosťou, čím minimalizujeme škody.

Náklady nám vzniknú znovuzahriatím pece a odhadujem ich na 50- až 60-tisíc eur na jednu pec. Samozrejme, do celého procesu vstupujú aj ďalšie faktory a skutočne to nie je lacný špás.

Prečo ste odstavili práve štyri pece? Je za tým nejaká matematika?

V peciach vyrábame rôzne výrobky, ktoré majú odlišnú spotrebu elektrickej energie. Odstavili sme tú časť výroby, ktorá je energeticky najnáročnejšia.

Našou prioritou je obmedziť výrobu a dosiahnuť vyrovnaný cash flow, teda minúť len to, čo dokážeme utŕžiť za výrobky, ktoré momentálne predávame.

O prepúšťaní budeme debatovať

Budete aj prepúšťať?