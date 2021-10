Ako ružinovská bytovka spája Fica, Kaliňáka a stíhaného Košča

(zdroj: Nadácia Zastavme korupciu)

Nenápadná budova v bratislavej mestskej časti Ružinov kedysi patrila československej cestovke Čedok. Koncom deväťdesiatych rokov sa stala súčasťou spornej mečiarovskej privatizácie.

Neskôr prešla prestavbou a svojím osadenstvom sa začala podobať na druhú centrálu Smeru.

Momentálne púta pozornosť, lebo v nej vlastní jeden z bytov trestne stíhaný tajomný pán X. Teda podnikateľ Peter Košč známy z korupčnej kauzy a vojny policajtov. Jeho susedom na tom istom poschodí bol ešte do začiatku tohto roka aj bývalý minister vnútra Robert Kaliňák.

Prezývkou pán X volajú Košča v spravodajských kruhoch. Mal údajne vplyv na SIS a známosti naprieč politickým spektrom. Stíhajú ho za korupciu, podľa polície mal uplácať bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika, aby brzdil vyšetrovanie šéfa policajných odposluchov.

Hoci Košča médiá spájali najmä s bývalým šéfom SIS Vladimírom Pčolinským a poslancom Tomášom Tarabom (pôvodne kandidoval za kotlebovcov), s ktorým mal spoločnú firmu Dast Security, panelák v Ružinove ho prepája aj s viacerými funkcionármi Smeru.

Bytové priestory postavili pred vyše 15 rokmi, v tom čase išlo o lukratívnu nadstavbu. Nadácia Zastavme korupciu si pôvodne kvôli Koščovi vyžiadala historický výpis vlastníkov budovy z katastra nehnuteľností a zistilia zaujímavé skutočnosti.

Dobré informácie. Od suseda?

Košč vlastní v Ružinove byt na najvyššom poschodí od roku 2013 a jeho susedom bol dlho, až do februára tohto roka, podpredseda Smeru a exminister vnútra Robert Kaliňák. Podnikateľ byt kúpil od Roberta Grohola (v katastri je bez diakritiky, poznámka NZK). Muž s menom Róbert Grohoľ sledoval podľa Denníka N začiatkom roka novinárku Moniku Tódovú.

V rovnakom čase mal Smer presné informácie o jej pohybe a vyrukoval s nimi aj na tlačovej besede. Prepojil ju so sudkyňou Špecializovaného trestného súdu a cez tento konštrukt spochybňoval stíhanie korupčných káuz ľudí blízkych bývalej vláde.

Smer neodpovedal na otázky, ako dobre pozná Kaliňák svojich bývalých susedov. Grohoľ má byť blízky Koščovi, jeho advokátka Eva Mišíková nevedela však poskytnúť jeho reakciu. "Nie som s ním v kontakte z pochopiteľných dôvodov,” uviedla.

Na Košča je na Slovensku vydaný zatykač, on sám sa má zdržiavať v zahraničí.

Cez rodinnú príslušníčku sme sa pokúsili kontaktovať aj Grohoľa. Avšak neúspešne.

O vplyve Košča v SIS vypovedal nedávno aj Peter Petrov, známy z viacerých veľkých káuz: "K odposluchom sa nebude vyjadrovať, lebo ich prepisy mala vykonávať pani Žitavská, ktorá je podľa neho v kontakte s Petrom Koščom a jeho bratom, ktorý tam (v SIS, pozn. red.) doteraz pracuje,“ uvádza Denník N z výsluchu.

Košč byt založil, Kaliňák predal

Osud bytov Kaliňáka a Košča na najvyššom poschodí postihli začiatkom tohto roka radikálne zmeny. Udialo sa tak tesne predtým ako Košča obvinili. Košč svoj byt vo februári založil, Kaliňák v rovnakom mesiaci daroval svojmu bratovi.

Záloh na Koščovom byte však nie je v prospech banky, ako je to bežné napríklad kvôli hypotéke. Založil ho súkromnej eseročke Imbrolia Investments. Stojí za ňou Michal Pindroch, ktorý sa prezentuje ako odborník na obchody so zlatom.

Záloh bytu je zaujímavý napríklad v situácii, ak by bol Košč naďalej stíhaný, dokonca odsúdený a dostal aj trest prepadnutia majetku. V následnom konkurze by mala na byt nárok firma Imbrolia, výťažok z jeho predaja by tak nepripadol štátu.

Vo februári sa udiala aj zmena so susedným bytom, teda Kaliňákovým. Daroval ho svojmu bratovi Milanovi. Na otázku, prečo sa Kaliňák rozhodol zbaviť aj posledného bytu v tomto paneláku, tiež Smer nereagoval.

Pôvodne vlastnil totiž Kaliňák na ružinovskej adrese spolu až tri byty. Už v roku 2010 sa zbavil dvoch, keď prvýkrát obdaroval brata a aj svojho synovca Erika Kaliňáka. Ten je mladou nádejnou tvárou Smeru a novým podpredsedom strany.

Byt, ktorý skončil u synovca, ale na začiatku vlastnil Robert Fico s manželkou Svetlanou. Akou formou ho manželia v roku 2005 nadobudli, z katastrálnych zápisov zjavné nie je. Kataster uvádza, že sa tak stalo formou vkladu po nadstavbe budovy. Hypotéka ani záložné právo k bytu ale zapísané neboli.

Erik Kaliňák. (zdroj: TASR)

Smer neodpovedal ani na otázku, z čoho expremiér prípadnú kúpu financoval a za akých okolností byt v roku 2009 previedol na Kaliňáka. Podľa katastra o predaj nešlo.

Tieto otázky sú pritom legitímne, keďže byty Fico aj Kaliňák nadobudli už vo verejných funkciách. Fico mal vtedy svoju premiérsku premiéru, Kaliňák prvýkrát šéfoval ministerstvu vnútra.

Fico pritom rok predtým nadobudol ešte iný byt v Ružinove. V roku 2004 kúpil spolu s bratom nehnuteľnosť pre svoju mamu za údajne 2,5 milióna korún (cca 83-tisíc eur). Panelák s bytom developovala firma Ikores, ktorej neskoršia vláda Smeru odklepla viacero lukratívnych verejných zákaziek.

Robert Kaliňák vlastnil pred rokmi v paneláku naraz až tri byty. (zdroj: TASR)

Kto staval panelák funkcionárov

Stavebníkom budovy v Ružinove bola akciovka Merk Reality. Z dokumentov uložených v zbierke listín vyplýva, že dlhoročný poslanec Smeru Dušan Muňko bol jej zakladateľom spolu so svojou dcérou.

Muňko získal neskôr lukratívny post šéfa Sociálnej poisťovne. Inštitúcie, ktorá spravuje na Slovensku obrovský rozpočet a patrí k najväčším verejným obstarávateľom. Sprivatizoval tiež pôvodne štátny Satur. Ten mal obchody so štátom, napríklad dodával letenky Národnej rade.

Budova, ktorej nadstavbou vznikol neskorší “smerácky panelák”, bola na začiatku predmetom súdneho sporu. Kedysi dávno ju totiž vlastnil československý štátny podnik Čedok. Po rozdelení štátu pripadla slovenskej cestovke Satur, ktorá bola v roku 1993 ešte štátnym majetkom, krátko na to išla do privatizácie.

Majetok Saturu poznačil privatizačný spor. Fond Národného majetku totiž počas vlády Jozefa Moravčíka priklepol cestovku spoločnosti Bazur. Po nástupe Vladimíra Mečiara však toto rozhodnutie zrušili a Satur predali firme Merk - Tour. Šéfom predstavenstva tejto akciovky bol Muňko. Po zdĺhavých súdnych ťahaniciach Satur pripadol jemu.

Dušan Muňko. (zdroj: TASR)

Z údajov katastra vyplýva, že zrejme kvôli sporu bola na istý čas zablokovaná aj budova v Ružinove. Okresný súd II v Bratislave vydal predbežné opatrenie, aby s ňou nemohol nikto nakladať. Bratislavský krajský súd to potom zrušil. Keď v roku 2005 pribudla na budove lukratívna nadstavba, už ju ovládala Merk Reality.

U Muňka vtedy aj teraz

Z katastrálnych výpisov sa zdá, že majiteľmi bytov boli ešte pred dokončením výstavby okrem Merk Reality aj iné osoby. Z dostupných informácií sa javí, že z 13 bytov ešte pred kolaudáciou tri vlastnil Kaliňák a Fico a štyri dcéry bývalého poslanca HZDS Gabriela Karlina. Ten bol v minulosti stíhaný za korupciu, ale oslobodený.

Býva to tak v prípadoch, keď developer na kúpu bytu uzavrie s majiteľom zmluvu ešte pred dokončením a ten zloží zálohu. Menej transparentný spôsob je, že záujemca získa nehnuteľnosť investíciou priamo do developerskej spoločnosti.

Firma Merk Reality mala koncom roka 2005, kedy sa panelák dostaval, majetok zhruba 200 miliónov SK (6,6 mil. eur). Na stavbu si nepožičala, využila vlastné zdroje, hlavne od svojich akcionárov.

Prečo je to problém

Nie je problém, ak politik vlastní firmu, majetok a už vôbec nie byt. Ak však nevysvetlí, ako ho nadobudol, vyvoláva to podozrenia. Napríklad, či cena bola primeraná a či výmenou za byt neposkytol ako verejný činiteľ výhody iným.

Fico mal problémy vysvetľovať bývanie aj v minulosti. Hoci bol počas svojho života vlastníkom až dvoch bytov a chalupy, neskôr dlho býval v cudzom. Prenajímal si byt od odsúdeného daňového podvodníka Ladislava Bašternáka.

Po mediálnom tlaku sa z neho odsťahoval. Denník SME nedávno informoval, že býva v luxusnej rezidencii pod Slavínom, ktorá patrí práve Muňkovi.

Keď denník luxus opísal aj cez veľkosť terasy, na ktorej by mohol podľa neho pristá aj vrtuľník, Fico natočil video, v ktorom vypočítava štvorcové metre a snaží sa dokázať opak. Podrobnosti okolo prenájmu ale nevysvetlil.