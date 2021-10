Hojsík: Za ceny elektriny a plynu nemôžu emisné povolenky, ale Rusko

Článok pokračuje pod video reklamou

Nielen oživenie ekonomiky po pandémii, ale aj zatváranie jadrových a uhoľných elektrární v Nemecku a zdraženie emisných povoleniek uvádzajú analytici a politici ako dôvody energetickej krízy tejto jesene.

Za rekordne vysoké trhové ceny elektriny a plynu podľa europoslanca Martina Hojsíka (Progresívne Slovensko, Renew Europe) však ani zďaleka nemôže systém obchodovania s emisnými povolenkami či fakt, že Európska únia tlačí na výrobu energií bezemisným spôsobom.

Reálneho vinníka podľa neho treba hľadať inde. „Sme v situácii, keď nám Gazprom, ako nástroj zahraničnej politiky Putinovho režimu, priťahuje kohútiky, pretože chce dosiahnuť urýchlené povolenie prevádzky plynovodu Nordstream 2,“ tvrdí Martin HOJSÍK v rozhovore pre INDEX.

Pripravované zmeny v zelenej agende EÚ podľa neho treba brať ako príležitosť, vďaka ktorej sa únia a s ňou aj Slovensko môžu stať energeticky nezávislé a tiež sa vyhnúť podobným situáciám v budúcnosti.

Čo sa v rozhovore dočítate: Ktoré časti balíka na zníženie emisií Fit for 55 vidí kriticky?

Prečo biopalivá nie sú rovnako ekologické ako elektromobily?

Bude Slovensko môcť aj v budúcnosti väčšinu elektriny vyrábať z jadra?

Stojí prechod k zeleným zdrojom energie za súčasným nárastom ich cien?

Prečo nie je správne, ak ostaneme závislí od ruského plynu?

Ako by mala vyzerať zelená obnova, ktorá nepoškodí sociálne slabšie vrstvy obyvateľstva?

Štáty Európskej únie sa zaviazali, že do roku 2030 znížia emisie skleníkových plynov o 55 percent. V júli prišla Európska komisia s balíkom opatrení Fit for 55, ktorý má pomôcť tento cieľ dosiahnuť. Novinka je vnímaná rôzne, priemysel sa k nej stavia kriticky. Ako celý balík vidíte vy?

Je zjednodušením povedať, že priemysel sa k celej veci stavia kriticky. Áno, časť firiem vyjadrila kritiku, stále však väčšia časť opatrenie víta. Stačí si pozrieť vyjadrenia niektorých veľkých spoločností aktívnych v oblasti klímy.

Z nich jasne vyplýva, že novinku berú ako príležitosť. Je ľahké zakaždým povedať, že niečo nechceme a nevidieť príležitosť, ktorá sa za návrhom skrýva.

Otázka zníženia skleníkových plynov je otázkou prežitia. Ak veríme vedcom, je jasné, že tento problém musíme riešiť. A navyše, ide o investície do budúcna, nie o náklady.

Nákladmi je terajších 30 miliárd eur z verejných zdrojov, ktorými bude musieť nemecká vláda sanovať škody po tohtoročných masívnych povodniach zapríčinených aj klimatickou zmenou.

Ak by balík Fit for 55 neprišiel, neboli by sme schopní dosiahnuť potrebné zníženie emisií?