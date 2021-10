Spaľovacie autá budú raritou. Niečo ako konský záprah (rozhovor)

28. okt 2021 o 23:02 Eva Frantová

Na dosiahnutie bezemisnej Európskej únie do roku 2050 musia jej členské štáty prejsť množstvom zmien. Jednou z najaktuálnejších je koniec výroby elektrickej energie a tepla z uhlia.

Linda Zeilina, zakladateľka medzinárodného think-thanku ISFC, ktorý firmám a samosprávam radí pri zelenej transformácie a jej financovaní, hovorí, že prístup sa líši od krajiny ku krajine.

Zatiaľ čo v Škandinávii a Pobaltí v zmenách vidia príležitosť, stredná a východná Európa vrátane Slovenska potrebuje postrčiť. Krajiny z tohto regiónu väčšinou nekonajú proaktívne.

„Začne sa niečo robiť len vtedy, keď už nie je iná možnosť,“ vysvetľuje v rozhovore pre INDEX Linda ZEILINA, ktorá na Slovensko prišla v rámci 10. ročníka Tatra Summitu organizácie Globsec.

V rozhovore sa dočítate aj: Ktoré krajiny môžu byť pre Slovensko v otázke dekarbonizácie vzorom.

Kedy bude transformácia uhoľných regiónov Slovenska úspešná.

Prečo mimovládnym organizáciám v regióne V4 chýba profesionalita a čo to zapríčiňuje.

Ktoré odvetvia priemyslu sa emisií zbavia len ťažko a ktoré skončia úplne.

V súvislosti s ukončením výroby energie z uhlia už Slovensko transformuje svoje uhoľné regióny. V rámci krajín V4 je zrejme v najťažšej pozícii Poľsko. Myslíte si, že nadobro zbaviť strednú Európu uhlia je dosiahnuteľné?

Nielenže dosiahnuteľné, ale nevyhnutné. Ak niekto hovorí opak, snaží sa zbaviť zodpovednosti. Úprimne, čím skôr sa nám to podarí, tým lepšie pre každého. Nebudeme ďalej vyhadzovať peniaze von oknom a zároveň sa pripravovať o príležitosti.

Aby sa nám to naozaj podarilo, hlavne v regióne V4 sa musí zvýšiť tlak verejnosti na politikov. Práve oni toho dokážu veľa už len tým, že tieto témy vyhlásia za svoje priority.

Ako hodnotíte ich doterajšie aktivity?

Vôbec nerobia dosť. Na druhej strane, udržateľnosť a zelená tranzícia ekonomiky sú nové témy a medzi vládnymi politikmi chýba odbornosť. Mnohí vnímajú túto problematiku ako agendu Európskej komisie, ktorá im je nanútená.

Často sa používa aj naratív, že od krajín strednej a východnej Európy by sa nemalo očakávať to isté ako od bohatého Západu. Aj Západ však niekde musel začať a tiež to neboli vždy politici, kto od rozprávania prešiel k činom.

Preškoliť nemôžete každého

Ktorá krajina môže byť príkladom pre Slovensko?

Dánsko. Vláda sa k ničomu nemala, a tak sa spojili kľúčové priemyselné odvetvia, spoločne si stanovili oblasti výroby, ktoré treba nevyhnutne dekarbonizovať ako prvé.