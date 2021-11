Cez ponožky k miliónom? Lexa vedel, kde má klopať

Článok pokračuje pod video reklamou

Keď sa v novembri 1989 v Československu schyľovalo k zmenám, ktoré ukončili štyri dekády komunistickej totality, verejnosť bola rozdelená na dva tábory. Kým väčšina sa tešila a vyrážala do ulíc, predstaviteľov režimu prepadli obavy, čo bude ďalej.

Dlhoročný politik so skúsenosťami z podnikového manažmentu Vladimír Lexa bol však pokojný. Hoci v čase Nežnej revolúcie sedel na rokovaní československej vlády v Prahe, ako neskôr tvrdil, zmien sa nebál. Vraj veril, že sa dokáže presadiť aj v nových podmienkach.

Po revolúcii sa naozaj pomerne rýchlo vypracoval medzi najbohatších ľudí v krajine, okrem majetku získal aj značný vplyv.

Ktovie, ako by verejnosť vnímala Vladimíra Lexu, ak by sa jeho syn Ivan nestal jedným z najbližších spolupracovníkov Vladimíra Mečiara a nebol zaplatený do únosu prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho. Táto udalosť zatienila všetko ostatné.

Na biznis príbeh Vladimíra Lexu sa INDEX pozerá v ďalšej časti seriálu Oligarchovia.

Postupne nahor aj cez ŠtB

Keď sa povie Lexa, väčšina ľudí si zrejme predstaví bývalého riaditeľa SIS Ivana Lexu, ktorý sa zviditeľnil napríklad útekom do zahraničia po páde Vladimíra Mečiara v roku 1998.

Oveľa zaujímavejší životopis má však jeho otec Vladimír. Počas svojej kariéry sa pohyboval v blízkosti vplyvných ľudí, ako sú Juraj Široký či zakladatelia finančnej skupiny Penta. Ale nepredbiehajme.