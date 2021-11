Štát dá na obnovu rodinného domu 16-tisíc. Ako získať dotáciu?

Peniaze sa rozdajú v štýle kto prv príde, ten prv berie.

1. nov 2021 o 23:30 Eva Frantová

Rodinné domy tvoria polovicu celého bytového fondu na Slovensku, celkovo ide o takmer jeden milión nehnuteľností. Ročne sa z nich obnoví približne 1400, hoci komplexnú rekonštrukciu na dosiahnutie energetickej neefektívnosti by potrebovala približne až polovica.

Nezateplené fasády a strechy, či staré okná spôsobujú majiteľom domov vysoké faktúry za energie. Ak sa kúri uhlím a drevom, dom sa stáva aj výfukom škodlivých uhlíkových emisií.

Obnova rodinných domov je jednou z priorít slovenského Plánu obnovy a odolnosti. Pol milióna eur z Európskej únie má od začiatku budúceho leta zafinancovať obnovu 30-tisíc rodinných domov.

Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá túto agendu zastrešuje, poskytne dotáciu v maximálnej výške 16 600 eur prvým 30-tisíc uchádzačom, ktorí splnia podmienky.

Tie by mali byť známe koncom tohto roka. Majitelia domov po vypísaní prvej výzvy – pravdepodobne v lete budúceho roka - budú môcť požiadať o spätné preplatenie nákladov.

Podľa Sekcie plánu obnovy Úradu vlády SRby prvých 18-tisíc domov malo byť obnovených do roku 2024, zvyšok do roku 2026.

Kto sa o dotáciu bude môcť uchádzať a kde bude potrebné podať žiadosť? Akú dokumentáciu potrebujete a kde vziať peniaze, ak bude rekonštrukcia drahšia?

INDEX odpovedá na najdôležitejšie otázky ohľadom obnovy rodinných domov z Plánu obnovy a odolnosti.

1. Aké podmienky musí rodinný dom spĺňať, aby mohol dostať dotáciu?