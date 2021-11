Ako slovenský hightech pomáha demokracii nielen v Afrike

Návrat developerov-špekulantov a inovácie v zdravotníctve v novembrovom INDEXE.

3. nov 2021 o 12:40 redakcia INDEX

Firma Innovatrics, ktorú pred pätnástimi rokmi založil Ján Lunter mladší, patrí medzi najlepšie príklady slovenského high-tech exportu. V prvom ročníku biznis ceny FéliX, ktorú zorganizovali INDEX a Slovenská sporiteľňa, získala ocenenie v hlavnej kategórii za úspešný podnikateľský príbeh.

Innovatrics je známy referenciami v krajinách Afriky a juhovýchodnej Ázie, kde jeho technológie na rozoznávanie odtlačkov prstov umožnili tamojším vládam organizovať voľby.

Slováci sa s produktmi Innovatricsu môžu stretnúť napríklad v bankách pri otváraní účtu na diaľku pomocou naskenovania občianskeho preukazu a selfíčka z mobilu.

Rozmýšľajú v Innovatricse o svojom biznise aj tak, že pomáhajú vo svete šíriť demokraciu? Prijali by zákazku od vlády, ktorá by biometriu chcela využiť na sledovanie občanov? Neobávajú sa konkurencie Applu a Googlu, ktorí rozpoznávanie tvárí integrujú do mobilov? Akú budúcnosť má ľudstvo v konkurencii s umelou inteligenciou? Aj to sa dočítate sa to v titulkovom rozhovore novembrového INDEXU.

Ján Lunter mladší kráča v stopách nemenej úspešného otca Jána Luntera, ktorý po Nežnej revolúcii založil potravinársku firmu Alfa Bio (v súčasnosti Lunter) a dnes je predsedom Bratislavského samosprávneho kraja.

Celkom iný vplyv na meno svojej rodiny mal syn podnikateľa Vladimíra Lexu. Ivan Lexa sa v divokých 90. rokoch stal jedným z najbližších spolupracovníkov Vladimíra Mečiara a zaplietol sa do únosu prezidentovho syna Michala Kováča mladšieho.

Lexa starší mal už za socializmu rozbehnutú sľubnú manažérsku kariéru a po revolúcii sa veľmi rýchlo vypracoval medzi najbohatších ľudí v krajine, pričom okrem majetku získal aj značný vplyv.

Základom úspechu Vladimíra Lexu boli kontakty, vždy vedel, na ktoré dvere má zaklopať. Jeho príbeh opisujeme v ďalšej časti seriálu Oligarchovia s názvom Lexovi zničil meno syn.

Nedostatkovým tovarom v začiatkoch koronavírusovej pandémie boli aj ochranné rúška na tvár. Na staronový produkt rýchlo nabehli aj niektoré slovenské textilky. A biznisovej príležitosti sa chytili aj noví hráči. Jedným z nich je firma Xupermask, za ktorou stojí americký hudobník William James Adams Jr., známy ako will.i.am.

Smart respirátor Xupermask „kombinuje tvárovú technológiu s integrovaným audio riešením“. Zahŕňa trojicu aktívnych HEPA filtrov, LED osvetlenie, bluetooth, mikrofón s potláčaním okolitých šumov a bezdrôtové slúchadlá.

O tejto a ďalších technologických vychytávkach, ktoré pomáhajú v boji s covidom, píšeme v rozšírenej téme INDEX+ Inovácie v zdravotníctve. Prečítate si v nej aj o projektoch mladých slovenských startupistov Powerful Medical a Scase.

Jeden z najlepších olivových olejov nielen v Slovinsku, ale aj celosvetovo, na Istrii už takmer tridsať rokov vyrába rodinná firma Lisjak. Napríklad tento rok vyhrala už dvanásť zlatých medailí.

Majiteľ podniku Matej Lisjak neostal len pri oleji, ktorý, mimochodom, vyrába v osemdesiatich príchutiach. Turistov vozí v retro dodávkach po olivových hájoch, organizuje pre nich ochutnávky, vyrába drevený nábytok...

O istrijských inšpiráciách aj pre podnikateľov v slovenskom cestovnom ruchu píšeme v reportáži Svetový olivový olej a plná hlava nápadov.

Ceny stavebných materiálov sa prudko zvyšujú, čo predražuje novú i prebiehajúcu výstavbu. Týka sa to aj developerských bytových projektov. Byty v nich si pritom ľudia často kúpili „z papiera“ v čase, keď zdražovanie materiálov ešte nebolo témou.

Niektorí developeri už avizujú, že „staré“ ceny je potrebné prehodnotiť. Tlačia na budúcich majiteľov, aby doplatili časť zvýšených nákladov. Nad rámec toho, čo s nimi majú dohodnuté v zmluvách.

Nedostatok bytov na trhu, pretlak záujmu a lacné financovanie dostáva klienta do nevýhody. Niekedy pritom za nárastom ceny bytu okrem objektívnych dôvodov môže byť aj obyčajná špekulácia. Ako sa proti týmto praktikám brániť, sa dozviete v článku Predal byty a teraz si pýta ďalšie tisíce.

Zoltán Müller, šéf developerskej skupiny Lucron, ktorá stojí za projektmi Vydrica, Nesto či Malé Krasňany, sa s médiami často nezhovára. INDEXU poskytol jeden zo svojich zriedkavých rozhovorov.

Vysvetľuje v ňom, prečo developeri ani momentálne nežijú zlaté časy, čo priniesol vlajkový projekt Vydrica v centre Bratislavy a čo by sa malo zmeniť, aby sa na Slovensku stavalo viac bytov.

V rozhovore Ceny nezverejňujeme kvôli hejtu sa s ním rozprávame aj o nájomných bytoch, ktoré developerov začínajú čoraz viac zaujímať, či o tom, kam až porastú ceny nového bývanie.

