Babiš sedí v Bratislave na miliónoch eur. Má to však háčik

Miesto na rozvoj v hlavnom meste ponúkajú brownfieldy, zmapovali sme ich.

Svojho času v nich sídlili a pôsobili firmy, ktoré formovali Bratislavu a dávali jej typický ráz. Mliekareň Buhler, výrobca klavírov Werner, továreň na jutu Klinger, kožiarska fabrika Hercules, textilná továreň Danubius. To je len malá ukážka toho, čo v minulosti ponúkala Bratislava.

Niekdajšie fabriky pomaly miznú z kolektívnej pamäti, ako aj z tváre miesta. Niektoré sú už zastavané novými developerskými projektmi, iné sa premenili na opustené areály, ktoré často desaťročia čakajú na svoje opätovné využitie.

INDEX zmapoval bývalé priemyselné areály, takzvané brownfieldy, ktoré môžu v budúcnosti zmeniť podobu celých štvrtí slovenského hlavného mesta. Za mnohými z nich sú finančné skupiny, veľkopodnikatelia a oligarchovia.

Drutechna

Pozemky, na ktorý stál areál Drutechny. (zdroj: INDEX)

Niektoré areály sú už zrovnané so zemou a v zásade pripravené na novú výstavbu. Niekedy je to zámer, inokedy vypočítavosť. Časť developerov to robí z pragmatických dôvodov – obávajú sa, že by sa z nejakých stavieb mohli stať napríklad národné kultúrne pamiatky.