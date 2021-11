Vyvinuli špecialitku pre hokejistov, páči sa aj Chárovi. Teraz expandujú v USA

Rezztek od firmy Specter Sports používajú desiatky profesionálnych hráčov.

5. nov 2021

Už niekoľko rokov hokejisti v kanadsko-americkej lige NHL a niektorých európskych súťažiach používajú hokejky, ktoré na čepeli nemajú tradičnú ovinovaciu pásku.

Namiesto nej si na hokejku lepia špeciálnu nálepku s názvom Rezztek, ktorú vyvinula slovenská firma Specter Sports. Stoja za ňou amatérski hokejisti Andrej Dula a Ondrej Chovanec.

Materiál, ktorý vyvinuli a z ktorého je Rezztek vyrobený, má drsnejší viacvrstvový povrch a na hokejke vydrží dlhšie. Predovšetkým však hráčovi pomáha lepšie ovládať puk, pozitívne ovplyvňuje jeho presnosť, silu a rotáciu.

To, že Specter Sports sa dostala medzi hráčov NHL, nie je náhoda. Dvere do prestížnej ligy Slovákom otvoril hokejista Zdeno Chára, ktorý do firmy už v počiatočnej fáze investoval.

Najnovšie Specter Sports expanduje na masový americký trh, chce sa dostať aj medzi obyčajných spotrebiteľov.

Zmluva s najväčšou retailovou sieťou

Slovenský startup sa doteraz zameriaval primárne na profesionálnych hráčov, ktorí mu zároveň pomohli zviditeľniť sa. Rezztek okrem Cháru používajú napríklad Tyler Bertuzzi z Detroit Red Wings či Roman Josi z Nashville Predators.