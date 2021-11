Záhada vily nad Nitrou: na výnimku a na pozemku Bödörovho advokáta

Dizajnovú vilu pod Zoborom postavili v štýle 'našich' ľudí.

Predstavte si krásny lukratívny pozemok nad krajským mestom pri lese. Ale mimo zastaveného územia, a to aj podľa oficiálneho územného plánu. Teda ide o pozemok, na ktorom sa nemôže postaviť vôbec nič, ani malá záhradná chatka.

Vám to ale neprekáža, necháte si nakresliť rozsiahlu vilu a obrátite sa na okresný úrad.

Nie na miestny stavebný úrad, ale rovno na okresný pozemkový a lesný odbor. Tam vám úradník nie úplne štandardným postupom „vyjme natrvalo poľnohospodársku pôdu“ na účel rodinného domu. Konkrétne s pôdorysom takmer 2 000 metrov štvorcových.

Presne takto sa začal osud jednej z najluxusnejších víl na Slovensku. Už dlhodobo sa špekulovalo o jej prepojení na Norberta Bödöra, aktuálne väzobne stíhaného pre viacero podozrení.

Nadácii sa podarilo vilu s ním spojiť cez pôvodných aj aktuálnych vlastníkov. Prvým bol Bödörov advokát, druhým architekt, ktorý pracoval aj pre Bonul. Ide o najväčšiu slovenskú bezpečnostnú službu, ktorá patrí Bödörovmu otcovi.

Petra Residence

Vila sa nachádza v Nitrianskych Hrnčiarovciach, kde má svoje bydlisko aj aktuálne väzobne stíhaný Norbert Bödör. Pýši sa názvom Vila Petra. Rovnaké meno má Bödörova manželka.

Keď vlani v auguste realitná kancelária ponúkla „dizajnovú vilu“ v Nitrianskych Hrnčiarovciach na predaj, špekulácie o tom, že je za ňou Norbert Bödör sa ešte viac posilnili. Krátko predtým totiž Bödöra zadržala NAKA v súvislosti s podozrením z korupcie pri štátnych dotáciách na pôdu. Odvtedy je väzobne stíhaný, medzitým mu pribudlo viacero ďalších obvinení, najmä v súvislosti s korupciou.

V podobných prípadoch sa snažia obvinení „vyhnúť“ prípadnému prepadnutiu majetku aj napríklad jeho presunom na blízkych ľudí alebo rýchlym predajom.

Keď sa vila pod kopcom Zobor vlani predávala, inzerát spomínal aj hospodársky dom, 17-metrový bazén, zdôrazňoval súkromie a kolaudáciu objektu na jeseň 2020. Muselo ísť o bleskovú kolaudáciu. Pretože len v septembri 2020 nový územný plán v danej lokalite povolil stavať.

„Vila je určená pre náročného klienta oceňujúceho modernú architektúru, dizajn a maximálny komfort spĺňajúci najvyššie štandardy,“ opisoval projekt inzerát.

Ponuka na predaj cez danú realitku už aktuálna nie je. Vilu aj s pozemkami stále vlastní pôvodný majiteľ. Tým je bratislavská eseročka Concept Reality&Investment. Podľa jej vlaňajšieho účtovníctva je hodnota ešte nekompletnej vily cez 3 milióny eur.

Za vlastníkom vily stojí komárňanský architekt Peter Kopják. Na prvý pohľad s Bödörovcami prepojený nie je.

Pozemky kúpil Bödörov právnik

Ak sa však vrátime viac do histórie, tak prepojenie na Norberta Bödöra sa začína zreteľne črtať. Podľa zmlúv obce Nitrianske Hrnčiarovce časť pozemkov pod projektom odkúpil od obce koncom roka 2017 Bödörov právnik Eugen Cimmermann spolu s ďalším svojím rodinným príslušníkom.

Cimmermann napríklad zastupoval Bödöra, keď išiel vypovedať k vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.

Norbert Bödör a jeho právnik Eugen Cimmermann na súde. (zdroj: SME/Jozef Jakubčo)

Podľa katastra aj pozemky pôvodne vlastnené Cimmermannovcami nasledujúci rok kupuje len nedávno zriadená firma Concept Reality&Investment z Bratislavy. Tá patrí Kopjákovi.

Keď sme sa advokáta aj architekta na kúpu pozemkov pýtali, ani jeden na naše otázky nereagoval.

Okrem dôvodu záujmu práve o lokalitu v Nitrianskych Hrnčiarovciach sme sa ich pýtali aj na možnú nezrovnalosť v cene, za ktorú pozemky získali.

Cimermann totiž podľa zmluvy s obcou odkúpil okolo 2 000 m2 pôdy za vyše 90 eur za meter štvorcový. Teda dokopy za sumu presahujúcu 180-tisíc eur. Vzhľadom na to, že išlo o pozemky bez možnosti stavby, bola cena aj na lukratívnu polohu pri lese celkom vysoká oproti vtedajším cenám pozemkov v Hrnčiarovciach.

Je ale otázne, koľko za meter štvorcový Cimmermannovcom ďalší rok zaplatila Concept Reality&Investment. Firma totiž v danom roku získala nielen ich pozemky, ale aj mnoho ďalších v susedstve. Podľa jej zverejneného hospodárenia ale v danom roku dokopy vlastnila len zásoby za 210-tisíc eur. Iný významný majetok firma neuvádza.

Ak by sme predpokladali, že všetky pozemky kupovala za porovnateľnú cenu a účtovala si ich do zásob, je cena na meter štvorcový aj násobne nižšia oproti kúpe Cimmermannovcov.

Ako si možno tento nesúlad v cene vysvetliť, ani Cimmermann, ani súčasný vlastník nekomentovali.

Ďalšou zaujímavosťou je, že v čase vzniku Concept Reality&Investment ju spoluvlastnila ešte ďalšia firma. Aj za tou stál komárňanský architekt. Išlo o firmu Concept Architects, ktorá v rovnakom čase mala biznis s bezpečnostnou firmou Bonul.

Prepojenie rezidencie Petra na Norberta Bödöra (zdroj: Nadácia Zastavme korupciu)

Bonul oficiálne ovláda otec Miroslav Bödör. No existuje mnoho signálov, že na chod firmy mal vplyv aj jeho syn.

Firma Concept Architects poskytla Bonulu od konca roka 2017 a v priebehu roka 2018 služby dokopy za 60-tisíc eur. Vyplýva to z informácií, ktoré Nadácia získala v spolupráci s Medzinárodným investigatívnym centrom OCCRP v rámci projektu Kočnerova knižnica.

Či tieto služby mali nejaký súvis s projektom Vila Petra, Kopják nekomentoval. Nadácia takéto prepojenie z dostupných informácií zistiť nevedela.

Concept Architects už vo firme vlastniacej vilu nie je. Zároveň sa neskôr premenovala a presťahovala sa z Komárna do Nitry na adresu, kde sídlia desiatky ďalších firiem

No ešte predtým bola podľa týždenníka Plus 7 dní veľmi úspešná v biznise so štátom.

Najmä pri zákazkách od štátnej akciovky Transpetrol. Concept Architects uzatvorila s Transpetrolom zmluvu za takmer 800-tisíc eur na rekonštrukciu štátneho hotela Družba na Slnečných jazerách v Senci.

Na otázku, či má Kopják stále zmluvy so štátom nereagoval. Podľa registra zmlúv však už posledné dva roky žiadnu ďalšiu podobnú zmluvu jeho firmy neuzatvorili.

Nie cez obec, ale rovno cez okres

Ale späť k vile. Potom, čo Concept Reality&Investment získal v roku 2018 lukratívne pozemky, už o rok na to bola hotová hrubá stavba.

Pre dané pozemky ale vtedy platila nulová zastavanosť. Neboli totiž súčasťou územia určeného pre výstavbu. Tou sa stali až po schválení nového územného plánu uprostred minulého roka.

Ako je teda možné, že už rok predtým sa na pozemkoch začali stavebné práce? V katastri sa v súvislosti s vilou uvádza „rozhodnutie“ a „stanovisko“ Okresného úradu v Nitre.

Cez infožiadosť si Nadácia tieto dokumenty vyžiadala. Vyplýva z nich, že na konci októbra 2018 sa vlastník pozemkov obrátil na Okresný úrad v Nitre so žiadosťou. Tej úrad, konkrétne pozemkový a lesný odbor, de facto do 4 mesiacov vyhovel a „odňal poľnohospodársku pôdu natrvalo pre účel stavby rodinného domu“. A to o výmere takmer 2 000 m2.

Rozhodnutie zároveň priznáva, že pozemok sa nachádza mimo zastaveného územia obce. Takýto postup nie je štandardný, pretože vyňať pozemok, ktorý podľa územného plánu obce nie je určený na výstavbu je problematické. Mal by s ním súhlasiť miestny pozemkový úrad. Podľa infoodpovedí z úradov ale žiadne takéto stanovisko vydané nebolo.

Podobné vyňatie pôdy sa používa, ak sa napríklad buduje solárna elektráreň. Legislatíva spomína tiež, že odňatie môže schváliť okresný úrad, ak obec „nie je povinná mať územný plán“. Ktorý ale Nitrianske Hrčiarovce už roky majú.

Z dvoch oslovených odborníkov na oblasť stavieb sa ani jeden doteraz nestretol s podobným „odňatím“ poľnohospodárskej pôdy pre rodinný dom.

Či stavba prebiehala v poriadku a či k nej vlastník a staviteľ mali všetky potvrdenia, za celý čas pritom nikto nepreveril. Tak okresný úrad ako aj obec Nitrianske Hrnčiarovce na otázku, či na stavbe od začiatku doteraz urobili nejakú kontrolu, zhodne odpovedali negatívne.

Ak by bola stavba aj dodatočne "zlegalizovaná" a skolaudovaná, práve obecný úrad má v takom prípade udeliť sankciu za stavbu bez všetkých potrebných potvrdení.

Nadácia preverí zákonnosť a opodstatnenosť postupu úradov pri tejto stavbe a ak zistí pochybenia, podnikne príslušné kroky.