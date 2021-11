Čierna stavba? Čo magistrát v Bratislave zatají, mestská časť ukáže

Povoľovacie procesy ukazujú nezmyselný prístup.

Na Slovnaftskej ulici v Bratislave nájdete okrem iných „atrakcií“ mestského typu aj záhradkársku osadu. Niektorí majitelia pozemkov v nej využívajú svoje parcely na pestovanie zeleniny, ďalší si na nich postavili menšie bazény. Jeden z nich sa však rozhodol, že si na svojom pozemku postaví kancelárske priestory.

Nebolo by na tom nič čudné, keby svojim rozhodnutím nepredbehol zaužívanú cestu. Projekt síce zrealizoval, nemá však k nemu papiere. A tak sa obrátil na úrady, aby svoju čiernu stavbu zlegalizoval.

Kto to je? Magistrát jeho identitu zatajuje a označuje ho ako investora XXX, aj keď by v tomto prípade mohlo ísť napríklad o stret záujmov. Ešte čudnejšie vyznieva to, že mestská časť meno „hriešnika“ o pár hodín na to zverejnila.