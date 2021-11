Matovičova reforma je zmes dobrého a zbytočného, vraví analytik

Minister financií predstavuje daňovú reformu od nedele.

Vypočujte si podcast

https://anchor.fm/index7/embed/episodes/Matoviova-reforma-dan-je-zmes-dobrho-aj-zbytonho--vrav-analytik-e1ae4c3

Hotová vraj bola už v lete. Presadiť ju mal najskôr Eduard Heger, no ten si túto úlohu vymenil s Igorom Matovičom - no a ten o nej zasa až do nedele veľa konkrétneho nepovedal.

Článok pokračuje pod video reklamou

Tušili sme, že daňovou reformou plánuje dostať viac peňazí do rodín s deťmi, čo sa počas prvej zo sérií tlačoviek aj potvrdilo.

Ešte stále nepoznáme všetky návrhy, a nevieme ani to, koľko sa z toho pretaví do skutočnosti. O tom, čo ale vieme, sa teraz porozprávam s analytikom inštitútu Iness Radovanom Ďuranom.

V druhej časti podcastu sa Nikola Šuliková Bajánová rozpráva s redaktorom denníka SME Martinom Vančom o doterajších reformách na Slovenku, konkrétne o tom, čo hovoria exministri a ministerky o ich "tajomstve úspechu aj neúspechu".

Podcasty denníka SME

Všetky podcasty denníka SME si môžete vypočuť na jednom mieste na podcasty.sme.sk.

Ak máte záujem o reklamný spot v podcastoch alebo inú spoluprácu, napíšte nám na podcasty.inzercia@ sme.sk, pošleme vám cenovú ponuku.