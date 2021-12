Aká energia zachráni planétu? Nemusí to byť jadro ani slnko

Vývojom perspektívnej technológie sa zaoberajú aj Slováci.

Článok pokračuje pod video reklamou

Hoci komentátori sa pri hodnotení klimatickej konferencie COP26 v Glasgowe prikláňajú k slovu fiasko, fakt je, že k dosiahnutiu uhlíkovej neutrality sa zaväzuje čoraz viac firiem.

Automobilky, obchodné reťazce i banky ukazujú plány, ako v priebehu nasledujúcich pár rokov svoju uhlíkovú stopu skresať na nulu alebo blízko nej. Do iniciatívy Race to Zero, ktorá beží pod patronátom OSN, sa zapojilo viac než tritisíc podnikov, osemsto miest a regiónov, ako aj 170 veľkých investičných spoločností.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Štát dá na obnovu rodinného domu 16-tisíc. Ako získať dotáciu? Čítajte

Kľúčom k uhlíkovej neutralite bude energetická transformácia – prechod z fosílnych palív, ktoré produkujú podstatnú časť škodlivých emisií, na uhlíkovo neutrálne a obnoviteľné zdroje energií pri výrobe elektriny a tepla.

Na vývoji nových energetických technológií sa intenzívne pracuje a jedna z nich nesie aj slovenskú stopu.

Jadro? Áno, ale nie vo veľkom

Elektrina z uhlia a plynu tvorí v súčasnosti 40 až 45 percent energetického mixu bežnej slovenskej domácnosti. Na porovnanie, obnoviteľné zdroje, ako sú biomasa, voda, slnko a vietor, zabezpečujú približne 15 percent elektriny. Zvyšok, teda zhruba toľko, čo klasické fosílne zdroje, pripadá na jadrovú energiu.