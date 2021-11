Očkovanie za peniaze? Matovič môže uspieť, pomohol by Fico

Na úroveň vakcinácie má rovnako veľký vplyv aj podpora od populárnych politikov.

Minister financií Igor Matovič (OĽaNO) navrhol ľudí nad 60 rokov odmeniť za očkovanie proti covidu poukazom vo výške 500 eur.

Nárok na poukazy budú mať seniori, ktorí do polovice decembra budú zaočkovaní aspoň jednou dávkou. Týkať by sa to malo aj tých, ktorí už majú nárok na druhú, prípadne tretiu dávku a ešte si ju nenechali aplikovať.

Matovič chce dať možnosť využiť poukazy aj tým, ktorí už tretiu dávku majú. Ide o viac ako 200-tisíc ľudí. Šéf OĽaNO očakáva, že jeho nový nápad pomôže do Vianoc zaočkovať milión obyvateľov Slovenska nad 60 rokov.

Poukaz by mohli seniori (alebo ich deti či vnúčatá) využiť po tretej dávke v hoteloch, penziónoch, reštauráciách a kaviarňach, ale aj v divadlách, galériách či kinách.

Poukaz by mal fungovať formou QR kódov v mobilnom telefóne, cez ktoré si bude prevádzkar môcť stiahnuť sumu za svoje služby. „Predbežná úvaha je taká, že každý, kto by podmienku splnil, dostane do zaregistrovaného mobilu QR kód, ktorý by v prevádzkach používal,“ povedal Matovič.

Keďže nie všetci seniori mobily majú, alternatívou je kartička doručená poštou, kde by bol QR kód vytlačený.

Minister financií by tým okrem zvýšenia miery zaočkovania v najohrozenejšej skupine obyvateľstva chcel zároveň pomôcť prevádzkam, ktoré trpia počas lockdownu.

Poukazy mali aj v Grécku a USA

Matovič skúšal finančnú motiváciu v lete, keď presadil očkovaciu lotériu. Počas spustenia registrácie na začiatku augusta sa (zhodou okolností) v priemere prvou dávkou očkovalo každý deň 13,5 tisíca ľudí. Ale potom záujem iba klesal.

Analytici ÚHP už v lete upozornili, že vplyv očkovacej lotérie na zvýšenie zaočkovanosti sa v ostatných krajinách neukázal. „Lotéria zásadne nepomôže, ani zásadne neuškodí.“