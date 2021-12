Šéf siete Pepco: Usmernenia sú chaos, v každom meste nám kážu niečo iné

Milan Drahoš o nejednoznačnosti lockdownu i útokoch na zamestnancov.

Obchodná sieť Pepco, ktorá predáva oblečenie či doplnky do domácnosti, je aj počas lockdownu otvorená. V ponuke má ale obmedzený sortiment, ktorý jej povoľujú predávať vyhlášky.

Pôvodom poľský reťazec však upozorňuje na chaos a ich nejednoznačnosť a zmätočné informácie od regionálnych úradov verejného zdravotníctva.

Článok pokračuje pod video reklamou

„Chceli by sme splniť všetky podmienky, ale jednoducho nevieme ako. Sme stavaní do nepríjemnej pozície, keď prevádzku navštívi kontrolór a povie, že to máme robiť takto. V inom meste nám ďalší kontrolór dá iné usmernenia,“ vraví v rozhovore pre INDEX Milan DRAHOŠ, ktorý je country manažérom siete Pepco pre Slovensko a Česko.

Čo sa v rozhovore dočítate? Na základe akých informácií obmedzili predaj tovaru na pobočkách?

Ako vnímajú, že potravinové reťazce môžu predávať všetko bez obmedzení?

S akým poklesom tržieb Pepco pred Vianocami počíta?

Prečo je zaočkovaná len polovica jeho zamestnancov?

Ako vnímate fakt, že musíte mať prevádzky vo výrazne obmedzenom režime, ale supermarkety, ktoré podobný sortiment majú tiež v ponuke, ho naďalej predávajú?