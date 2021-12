Ako vyzerá slovenské podnikanie? Pozrite si, kto je najväčší v biznise

Spoločnosti poskytli rozsiahle informácie, výsledkom je veľký prehľad o slovenskom podnikaní.

Viac ako 500 oslovených firiem a inštitúcií vyplnilo dotazníky pre ročenku Najväčší v biznise, ktorá bude vložená v denníku Sme v utorok 14. decembra.

V tomto článku sa dočítate o novom lídrovi medzi obchodnými reťazcami, o príchode novej hotelovej siete na Slovensko ako aj o spoločnosti , ktorá v minulom roku zaplatila na daniach najviac.

Rebríčky prinášajú hodnotenie v 50 rôznych kategóriách a zároveň ukazujú, ktoré sektory a spoločnosti rástli aj napriek pandémii. V prehľadných tabuľkách sú v tlačenej verzii o firmách zverejnené nielen ich ekonomické výsledky, mená riaditeľov, ale aj kontaktné údaje a oblasti, ktorým sa firmy venujú.

Vznikli v spolupráci s anglickými novinami The Slovak Spectator a spoločnosťou Finstat. Kľúčovým parametrom pri zostavovaní poradia boli najmä tržby. Vo viacerých kategóriách to boli kombinácie rôznych kritérií (napr. obrat, počet zamestnancov a pod.), pri finančnom sektore je to hodnota aktív.

V tomto článku sú zverejnené všetky najvyššie umiestnené spoločnosti. Komplexnejšie výsledky s podrobnými informáciami o najväčších firmách sú dostupné v ročenke Najväčší v biznise.

Obchod

Po dlhých rokoch kraľovania spoločnosti Tesco sa najväčším obchodným reťazcom na Slovensku stal Lidl. Už minulý rok ročenka Najväčší v biznise predpovedala, že k tejto zmene s najväčšou pravdepodobnosťou dôjde. Kým v roku 2014 strácal v tržbách Lidl na svojho konkurenta vyše 400 miliónov eur v minulom roku predstihol spoločnosť Tesco o takmer 120 miliónov.

Najviac predajní z veľkých reťazcov má Billa s počtom 155 prevádzok.

Najväčšie obchodné reťazce 1. Lidl 2. Tesco 3. Kaufland Najväčšie nákupné centrá 1. Avion 2. Nivy centrum 3. Aupark Bratislava Najväčší predajcovia a importéri áut 1. ŠKODA AUTO 2. Porsche 3. Mercedes-Benz Komplexné výsledky sú dostupné v ročenke Najväčší v biznise.

Najväčšiu predajnú plochu medzi nákupnými centrami ponúka bratislavský Avion. Na jeho 100 001 m2 by sa dalo umiestniť viac ako 15 futbalových ihrísk. Takmer polovicu z tejto rozlohy zaberá obchodný dom Ikea.

Najviac, až 250 obchodných jednotiek, nájdete v Nivy centre. Tento multifunkčný projekt otvoril svoje brány pre zákazníkov v septembri. Je kombináciou autobusovej stanice, nákupného centra, tržnice a administratívnej budovy. Súčasťou jeho zelenej strechy je bežecká dráha, zóna na cvičenie či gril. V tomto rebríčku možno očakávať zmeny po rozšírení komplexu Eurovea.

Predaj a import áut patril ku segmentom, ktoré pandémia zasiahla pomerne výrazne. V roku 2020 bolo zaregistrovaných 82 676 nových automobilov, čo je 25-percentný pokles oproti roku 2019. Medzi firmami je vidno silné zastúpenie nemeckej skupiny VW. Najväčšia spoločnoť v tomto segmente na základe tržieb bola Škoda auto Slovensko. Cez dvojku v rebríčku Porsche Slovakia je realizovaný dovoz značiek ako Porsche, Audi, Seat a VW. Tretie miesto obsadil Mercerdes-Benz.

Prehliadaný pilier ekonomiky