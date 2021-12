Zrealizuje projekt v Starom Meste až tretí majiteľ? Už chce rúbať

Reštart projektu chystá Proxenta.

Niektoré pozemky nesú so sebou zaujímavú minulosť aj pestrý zoznam majiteľov. To je aj prípad pozemkov vedľa rušnej bratislavskej ulice Šancová západne od komplexu YMCA. Za normálnych okolností by boli dávno zastavané či využívané.

Nestalo sa tak doteraz. Obyvatelia okolitých domov sa na ich stav už niekoľkokrát sťažovali mestskej časti, keďže budova bývalých potravín ohrozovala okoloidúcich. Pozemky majú nového majiteľa a ten sa obrátil na úrady so snahou získať všetky povolenia.

Problémový pozemok

Šancová ulica bola pre developerov vždy lukratívnou adresou. Aj keď treba povedať, že veľa možností na developovanie neprináša.