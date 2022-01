Rok zbesilých trhov sa končí. Do čoho investovať v roku 2022?

Článok pokračuje pod video reklamou

Kto v roku 2021 nenaskočil do akciového trhu cez ETF fondy, nepokúsil sa investovať na vlastnú päsť cez platformy typu Interactive Brokers, prípadne nevložil peniaze aspoň do podielových fondov, tak prepásol unikátne investičné príležitosti.

Vlaňajšok sa do histórie zapíše ako rok „zbesilých“ finančných trhov, z čoho investori mimoriadne profitovali.

Centrálne banky naservírovali trhové podmienky ultralacných peňazí a západné vlády len opatrne vypínali masívne podporné balíčky pre obyvateľstvo. Výsledkom bol investičný koktail, ktorý zmazal hranice medzi jednoduchou špekuláciou a ekonomickou logikou odôvodneným investovaním.

Navyše, investori boli doslova donútení vložiť peniaze do čohokoľvek, čo by im neukradla vysoká inflácia. V eurozóne i Spojených štátoch amerických rast cien pokoril 30-ročné maximá. A pod dve percentá sa inflácia v eurozóne dostane najskôr v závere tohto roka.

Bude rely pokračovať?

To, že držať peniaze na bežnom účte sa neoplatilo, si uvedomili aj Slováci a vo veľkom presúvali úspory do investičných príležitostí.

Napríklad do podielových fondov vlani (presnejšie počas prvých 11 mesiacov) podľa údajov Slovenskej asociácie správcovských spoločností vložili 1, 34 miliardy eur. Prostredníctvom nich sa investuje do akcií či dlhopisov.

Na porovnanie, v roku 2020 Slováci do podielových fondov poslali 450 miliónov eur, v roku 2019 to bolo 521 miliónov eur a v roku 2018 zasa iba 383 miliónov eur. Inými slovami, vlani do nich natieklo toľko nových peňazí, koľko dohromady za tri roky predtým.

Prítok investícií cítili aj realitné fondy. Viezli sa tak na trende zdražovania nehnuteľností ako aj rastúcich cien stavebných materiálov a prác. Slováci majú stále pomerne veľa peňazí na bežných účtoch. V októbri to bolo 25 miliárd, teda o päť miliárd eur viac než pred vypuknutím pandémie v roku 2020.

Aký bude pre investorov nadchádzajúci rok 2022? Prvotné indície naznačujú, že bude taktiež úspešný a pozitívna investičná nálada bude pokračovať. Nič na tom nezmení ani uťahovanie kohútikov centrálnych bánk.