Šéf J&T Real Estate: Vyzeralo to tak, že centrum je dopredu pripravené pre iného

Pavel Pelikán o spôsobe výberu kongresového centra.

J&T Real Estate (JTRE) bolo jedným z troch finalistov, z ktorých občianske združenie Národné kultúrne a kongresové centrum (NKKC) vyberalo najvhodnejšieho adepta.

Jeho projekt Nové Lido nakoniec skončil na druhom mieste. Už pred vyhlásením výsledkov však výkonný riaditeľ JTRE PAVEL PELIKÁN neskrýval pochybnosti o transparentnosti celého výberu. Aj o tom porozprával v rozhovore pre INDEX.

V rozhovore sa dočítate aj: Ako reagoval developer na snahu štátu podporiť výstavbu centra?

S akými ambíciami išli do výberu?

Prečo spochybnili výber?

Neľutujú, že sa do súťaže zapojili?

Keď v novembri 2019 vtedajší premiér Peter Pellegrini vyhlásil, že štát podporí výstavbu kultúrneho a kongresového centra, čo vám ako prvé napadlo?

Potrebu moderných priestorov pre kongresy, konferencie, kultúrne, firemné a spoločenské podujatia v Bratislave sme vnímali už dlhšie, a preto sme ešte pred vznikom iniciatívy za Národné kultúrne a kongresové centrum pripravili projekt multifunkčného kultúrno-kongresového centra v rámci nášho projektu East Tower vo štvrti Eurovea City v novom centre mesta pri Dunaji.

Tento návrh svojimi parametrami a štandardom vychádzal z reálnych potrieb Bratislavy, možností ubytovacích kapacít a udržateľnosti prevádzky tak, aby bol schopný pokryť až 95 percent všetkých kongresov, ktoré sa vo svete konajú.

Hlavná sála má kapacitu 1200 miest na kongresy a do 2000 miest na koncerty. Samozrejme, v prípade ak by iný projekt získal štátnu dotáciu 60 miliónov eur, ekonomický model nášho projektu by sa ocitol v úplne inom svetle.

JTRE sa následne prihlásilo do súťaže o možnú dotáciu. S čím ste do toho išli?

Vychádzali sme z toho, že máme za sebou už niekoľkoročné skúsenosti s projektom takéhoto centra a zároveň máme vhodné lokality, a to aj pre zariadenie väčšieho rozsahu, aké požadovalo uznesenie vlády.

V Novom Lide, ktoré rozšíri centrum Bratislavy aj na pravý breh Dunaja, počítame od začiatku s umiestnením významnej budovy so spoločenskou funkciou na centrálnom námestí.

Zároveň územný plán Bratislavy v záväznej textovej časti hovorí, že kongresové centrá s podobnou kapacitou sa majú umiestňovať v reprezentatívnej lokalite na nábreží Dunaja. Mali sme teda všetky predpoklady, aby sme pripravili konkurencieschopný projekt.

Už počas výberu ste aj verejne vyjadrili pochybnosti o transparentnosti výberu. Kedy vznikli?