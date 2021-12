Majiteľ Zornice: Odišiel nám hlavný odberateľ a mňa bral vrtuľník

Mediálna pozornosť na začiatku pandémie sa nám vypomstila, hovorí Igor Maukš.

Keď v marci 2020 vypukla pandémia nového koronavírusu, bánovecká Zornica zaplnila médiá. Textilka dokázala zo dňa na deň zmeniť výrobu a namiesto košieľ začala šiť ochranné rúška.

Nový výrobný program však fabrike nepomohol. Dostala sa do finančných problémov, pre ktoré sa banka rozhodla poslať do dražby jednu z jej budov.

INDEX sa zhovára s generálnym riaditeľom a majiteľom spoločnosti Zornica Banko Fashion Igorom MAUKŠOM.

Ako dlho ste v Zornici?

V Zornici som už dvadsať šesť rokov. Kúpil som ju v privatizácii. Bol som záujemca, ktorý bol ochotný zaplatiť najvyššiu cenu.

V prepočte som za podnik dal niečo vyše šesť miliónov eur, čo bolo na úrovni 110 percent účtovnej hodnoty. To nebývalo v tom čase bežné. Túto sumu som v priebehu piatich-šiestich rokov vyplatil.

Prečo ste sa rozhodli v 90. rokoch podnikať v textilnom priemysle? Zmenou režimu bol predsa výrazne poznačený.

Rozbeh bol veľmi ťažký a dá sa povedať nezvyčajný. V rukách som mal len podpísanú zmluvu, ktorú som ukázal na vrátnici a následne sa predstavil ľuďom. Nebolo to jednoduché, keďže podnik s 1200 zamestnancami v tom čase nemal žiadnu prácu.

Našťastie som mal kontakty v textilnom priemysle v Taliansku a Nemecku, ktoré som využil. Vyrazil som do zahraničia a do mesiaca sme mali prvé zákazky. Všetko som vybavoval sám, nasadol som do auta a obehal v zahraničí, čo bolo potrebné. Vtedy sa zrodila aj spolupráca s Eternou.

Vypadlo 95 percent odbytu

V čom spočívala?