Jazdené autá sú nový bitcoin. Ich ceny prepisujú ekonomické poučky

Áut je málo, zdražovanie je výrazné.

Na auto sa dá nazerať z dvoch pohľadov. Prvý je spotrebiteľský, v ktorom je auto tovarom, ktorý by mal byť spoľahlivý a odviezť majiteľa z miesta A do miesta B. Druhý je ekonomický, a ten považuje nové auto za najhoršiu investíciu, do akej môžete vložiť peniaze.

V okamihu, keď si majiteľ svoje nové auto zaparkuje doma v garáži, sa začína znehodnocovať. Do konca prvého roka od kúpy môže nové auto stratiť na hodnote až 20 percent a jeho cena ďalej klesá rokmi používania.

Táto rokmi preverená ekonomická logika dnes prestáva platiť. Z jazdených áut sa stáva nový bitcoin. Ich cena, paradoxne, rastie, čo odporuje ekonomickým poučkám. Súčasná situácia nahráva až absurdnej situácií, keď sa na jazdenom aute dá dokonca zarobiť.

Ak ste si napríklad v roku 2019 alebo 2020 kupovali tradičný „jazdenkový bestseller“ ako Volkswagen Golf, Passat alebo Škodu Octavia, tento rok by ste ju mohli na tom istom trhu otočiť so ziskom. Keďže zdražujú aj nové autá, na trhu sa dajú predať jedno až trojročné autá za kúpnu cenu áut z rokov 2019 - 2020.

Ako je to možné?

Porovnanie jazdených áut s bitcoinom je možno silná káva, ale použil ju americký dátový analytik Jim Bianco. Keď porovnával medziročné zhodnotenie finančných aktív s vývojom cien jazdených áut na americkom trhu, zistil, že jazdené auto je tou najvýnosnejšou investíciou tohto roka.