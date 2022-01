Sulík: Zákaz vstupu neočkovaným do reštaurácií je na hrane

Je pripravený otvoriť koaličnú dohodu, ak to Matovič navrhne.

"Nemôžete povedať špecializovanému nástrojárovi, ktorý v nejakej firme pracuje 15 rokov, a najbližšie si takú prácu a tak dobre hodnotenú nájde o 70 kilometrov ďalej, že sa musí dať očkovať. To ste z očkovania urobili de facto povinné," hovorí v rozhovore minister hospodárstva a predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) RICHARD SULÍK.

Richard Sulík v marci 2020 sa stal ministrom hospodárstva,

od roku 2009 je predsedom politickej strany Sloboda a solidarita (SaS),

v rokoch 2014 - 2019 pôsobil ako europoslanec,

v rokoch 2010 - 2011 zastával funkciu predsedu Národnej rady SR,

v minulosti založil spoločnosť FaxCOPY,

v rokoch 2004 - 2006 šéfoval spoločnosti Odvoz a likvidácia odpadu (OLO).

Ako je možné, že súdne reforma nie je ešte stále dohodnutá?

Stojí to na detailoch. Jeden chce mať v nejakom meste súd, druhý nechce, tretí tak. Je tam veľké množstvo čiastkových záujmov, lokálpatriotických, ale napriek tomu proces ide.

Kľúčový moment je, že to prešlo vládou. Pôjde to do parlamentu a tam budeme bojovať za to, aby to prešlo. Nikto netvrdil, že to bude med lízať. Ťažké veci sa rodia ťažko.

Predseda poslaneckého klubu OĽaNO Michal Šipoš žiada zachovať súd vo svojej rodnej Starej Ľubovni. Budú sa teraz škrtať súdy podľa toho, odkiaľ je ktorý poslanec?

Nepovažujem to za správne. Naposledy sme mali to, že malé mestečko Poltár sa stalo okresným mestom, lebo odtiaľ pochádzal vtedajší predseda parlamentu a neskorší prezident Ivan Gašparovič.

Keď pôjdeme takto, chcel by som, aby v Malom Lipníku bol okresný súd pre východ. Alebo tam dáme Východoslovenskú distribučnú, lebo som tam rok býval. Takto to predsa nemôže fungovať.

Stojí to na takýchto partikulárnych veciach?

Áno, ale odstránime ich. Pracujeme na tom.

Prečo dohoda ešte stále po mesiacoch neprešla? Ministrovi zdravotníctva Vladimírovi Lengvarskému reforma základných rámcov prešla, prešla aj reforma národných parkov. Môže to vyzerať, že sa ministerka Kolíková nevie dohodnúť.

Ministrovi Lengvarskému reforma prešla parlamentom a vládou len vďaka SaS. Keby moji kolegovia z SaS v parlamente a na vláde nezabrali, reforma nie je. To isté budem robiť pri súdnictve.

Čo hovoríte na účasť generálneho prokurátora Maroša Žilinku na oslavách výročia prokuratúry v Rusku alebo na jeho kritiku obrannej dohody s USA?