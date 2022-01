Si boss alebo Boh? Nahrávka hovorí o delení úplatkov v štátnych lesoch

Ľudia, ktorí mali pochybiť, naďalej pracujú na vedúcich pozíciách.

Štátne Lesy v posledných týždňoch čelia otázkam o sporných personálnych nomináciách. Na vedúce pozície sa vracajú viacerí ľudia z éry SNS. Jedným z nich je Jozef Staško, na ktorého prešľapy koncom roka upozornila Nadácia Zastavme korupciu. Šéf Lesov SR Tibor Köszeghy si za svojimi nomináciami stojí. Podozrenia ale pribúdajú.

Článok pokračuje pod video reklamou

Nadácia má k dispozícii nahrávku z roku 2017, ktorej prepis nedávno zverejnil poľnohospodár Patrik Magdoško vo svojom blogu. Zachytávať má rozhovor medzi jedným z bývalých šéfov lesných podnikov Jozefom Staškom a lesníkom. Vykresľuje, ako malo fungovať delenie úplatkov v Lesoch SR za éry SNS. Autenticita nahrávky nie je potvrdená. V lesníckych kruhoch na východe sa o nej vraj vie už niekoľko rokov. Na prokuratúru sa však dostala až koncom minulého roka.

Jozef Staško pôsobil ako riaditeľ odštepného závodu Sobrance opakovane. Bol ním počas vlády Smeru, bol odvolaný pre podpísanie zmlúv so svojou manželkou. V novembri 2021 sa však do funkcie vrátil, keď mu dôveru vyjadril nový riaditeľ Lesov Tibor Köszeghy. Predtým bez uvedenia dôvodu odvolal bývalú riaditeľku, ktorá vzišla z výberového konania.

Po medializovaných pochybnostiach spojených so Staškom a reorganizácii ho na pozícii riaditeľa od januára vystriedal Jozef Sisák, jeho doterajšia pravá ruka. Staško však zostal v manažérskej pozícii, stal sa vedúcim obchodného úseku.

Musím hore odniesť peniaze

Na nahrávke z roku 2017 sa hlas podobný Staškovi rozčuľuje nad konaním Mariána Sejnu. Ten ho vystriedal na pozícii riaditeľa po kauze zmlúv. Marián Sejna sa podľa nahrávky mal v deň, kedy závod zaplatil faktúru súkromnej firme, stretnúť s jej konateľom. Na stretnutí mu mal konateľ odovzdať províziu, ale Sejna si mal podľa tvrdení na nahrávke vypýtať viac.

Hlas, ktorý má patriť Staškovi, to opisuje nasledovne: „Išiel za XY v deň, ako bola zaplatená faktúra. Zavolal, že na obed chcú ísť. Išli na obed, XY samozrejme mu dal, čo mu mal dať a on mu volá za 5 minút, že ale to málo.“

Sejna mal podľa nahrávky argumentovať tým, že časť provízie musí odovzdať nadriadeným. Údajný Staškov hlas následne tvrdí, že si u Jaroslava Regeca, vtedajšieho nadriadeného, overoval, či sa niečo zmenilo na predtým dohodnutých podmienkach. Tie boli také, že vedenie Lesov SR riešilo svoje zákazky a do hospodárenia jednotlivých závodov, ktoré pod neho spadajú sa nestaralo.

„Ja mu hovorím ale Marián Ty si čo? Ty si nejaký boss? Boh? Alebo čo? Veď ja viem čo sa patrí, komu čo sa, tak ako vždy. Veď to málo. Takže, má on mne tak ruky bozkávať, a chodí a pýta a vydiera každého. A len preto, že povie, že musí dávať hore. Pýtal som sa na rozum Jara. Tak, že všetko platí, podmienky ako sme sa dohodli. Podmienky boli také, čo sa na závode robí, je na závode. Lebo podnik má miliónové akcie teraz obstarať. My tu za päť tisíc stavby staviame. A on bude hovoriť ľuďom, že on musí hore odniesť peniaze. A nemá jednu jedinú zásluhu na tam, kde je,“ rozčuľuje sa hlas na nahrávke.

Sejna odmieta tvrdenia o ňom, ktoré zazneli na nahrávke. K veci sa viac vyjadrovať nechcel, lebo podpísal mlčanlivosť s Lesmi SR. Jozef Staško sa v odpovedi vyjadril k nahrávke nasledovne: „Ak vôbec existuje nejaká "nahrávka", tak je nelegálna a jej interpretácia pánom Magdoškom je absolútne účelová !!!“ Dodal, že ďalšie odpovede pošle po porade so zamestnávateľom a právnikmi.

Lesom sme v súvislosti s nahrávkou položili viacero otázok. Odpovedali stručne: „LESY SR, š. p., generálne riaditeľstvo, nedisponuje údajným záznamom rozhovoru p. Staška.“

Jaroslav Regec, u ktorého si mal Staško overovať podmienky rozdeľovania peňazí pôsobil ako nominant SNS na pozícii generálneho tajomníka služobného úradu ministerstva pôdohospodárstva. So Staškom majú blízky vzťah. Boli spolužiaci a pôsobili spolu aj v dozornej rade štátneho podniku Lesopoľnohospodársky majetok Ulič. Dnes sa Regec objavuje pri vyšetrovaní korupcie pod Gabrielou Matečnou. Jaroslava Regeca sme kontaktovali, aby sme získali jeho stanovisko. Nereagoval.

Kradol syn drevo?

Na spomínanej nahrávke sa ďalej rozoberá krádež dreva, ktoré patrí Lesom SR. Z približne 150 vyťažených kubíkov malo zmiznúť asi 15. Čo predstavuje takmer jeden kamión. Lesník na nahrávke hovorí, že drevo mal vziať „Ďoďo“. Na to údajný Staškov hlas reaguje, aby také veci nehovoril do telefónu, lebo vraj môže byť odpočúvaný. Neskôr sa dozvedáme, že Ďoďo je jeho syn.

Hlas podobný Staškovmu ďalej vysvetľuje, že chcel synovi pomôcť. Ten mal objednaný kamión na odvoz dreva. Aby nemusel ísť do lesa ťažiť drevo, mal si vziať zo štátneho. „Ja som raz za život chcel synovi pomôcť, preto lebo som ho nechcel pustiť do lesa aby sa niekde nestrepal po tom nečase a mal objednaný maďarský kamión. Raz za život. Na všetko ostatné mám papiere. Dobre vieš. Takže hovorím ti, dávaj pozor aj na to čo hovoríš do telefónu. Správca v pohode je všetko. Všetko funguje. Drevo nechýba. Keď, tak tri kmene môžu chýbať,“ dohovára lesníkovi.

Lesník ďalej na nahrávke hovorí, že ho vo veci krádeže kontaktovala aj polícia. Staško ho ukľudňuje, že nemajú dôkazy. Políciu na prípad upozornil práve vtedajší riaditeľ Marián Sejna.

Na nahrávke ďalej hlas, ktorý má patriť Staškovi hovorí, že Sejnovi ponúkal spoluprácu, ale nedá sa s ním dohodnúť a rady si s ním vraj nevie ani Regec.

Nahrávku mala k dispozícii okresná prokuratúra Michalovce. Odstúpila ju Úradu špeciálnej prokuratúry. Tá ju však vrátila okresnej prokuratúre s tým, že z nej nevyplývajú žiadne konkrétne skutočnosti, pre ktoré by vec mala riešiť. „Z oznámenia a jeho doplnenia nevyplýva podozrenie z možnej trestnej činnosti osoby v postavení verejného činiteľa.“ uvádza napokon okresná prokuratúra.

Vyšetrovaný za krádež bol aj Staškov brat

Podľa informácií Nadácie, bolo začaté trestné stíhanie pre prečin krádeže v inej veci. Prípad sa týkal Staškovho brata Štefana. Ten pôsobí ako vedúci lesnej správy Porúbka, spadajúcej pod odštepný závod Sobrance. Štefan Staško mal svedkovi, ktorý vypovedal na polícii ukázať miesto, kde ho so 4 ďalšími mužmi nechal vypíliť približne 14 kubíkov dreva patriaceho Lesom SR. Za to si od nich podľa výpovede svedka zachytenej v policajnom spise vypýtal 300 eur. Udialo sa to v júli 2020. Polícia neskôr vypílené drevo zaistila a vrátila Lesom SR. Prípad odstúpila v novembri 2020 pobočke NAKA do Košíc. Nadácia sa polície pýtala na aktuálny stav vyšetrovania, odpoveď nedostala.

Štefan Staško, ktorý podľa webu Lesov SR aktuálne pracuje ako vedúci Lesnej správy Sobrance, sľúbil, že sa k veci vyjadrí po tom, čo mu to dovolí riaditeľ Lesov Köszeghy. Lesy SR na prípadné vyvodenie zodpovednosti voči svojmu zamestnancovi reagovali s tým, že ukradnuté drevo bolo vrátené a neeviduje ďalšie kroky polície.

Reorganizácia

Lesy SR prešli koncom roka 2021 reorganizáciou. Tá má ušetriť 4,6 mil. eur ročne. Odštepné závody sa zlučovali a z 23 ich ostalo len 12. Počet Lesných správ sa znížil zo 129 na 93. Staškov brat si udržal miesto vedúceho Lesnej správy aj po zlučovaní. O Jozefovi Staškovi sa hovorilo ako o možnom budúcom riaditeľovi OZ Vihorlat. Ten vznikol spojením OZ Sobrance a Vranov nad Topľou a patrí k jednému z najväčších lesných závodov. Po medializácii Staškovych pochybení sa ale riaditeľom zlúčeného závodu stal Jozef Sisák. Staškovi sa ušlo miesto vedúceho obchodného úseku.

Ten je Staškov blízky spolupracovník. Predtým pôsobil ako výrobný, neskôr ekonomický námestník. V roku 2017 došlo na jeho pokyn k zámene v expedičnom sklade. Kedy bolo firme vydané drahšie drevo, no vyúčtované lacnejšie. Nezrovnalosti zistila aj vnútropodniková kontrola. Prípadom sa zaoberala aj okresná polícia Michalovce. Podozrenia z krádeže však nakoniec odmietla. „Je síce zrejmé, že došlo k zámene dokladu o pôvode dreva, nebol však preukázaný úmysel konkrétnej osoby zmocniť sa danej veci.“ Prihliadla pritom aj na to, že po zistení skutku boli dodatočne vystavené faktúry, aby všetko sedelo.

Kritika zvnútra aj od exministra

Pre sporné nominácie a údajné korupčné praktiky spísali zamestnanci Lesov SR otvorený list. Trinásť bývalých a súčasných zamestnancov Lesov SR žiadajú odchod Kőszeghyho z čela podniku. Nový šéf čelí aj ďalším problémom v podniku. Naposledy išlo o podpis dlhodobých zmlúv s firmou, ktorá dlží štátu. Minister Samuel Vlčan doteraz nevysvetlil, kto Köszeghyho odporučil na post šéfa Lesov SR.

Svojho nástupcu Vlčana, šéfa Lesov a jeho nominácie kritizuje aj Ján Mičovský, ktorý dokonca odišiel z klubu OĽaNO.