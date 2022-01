Analytik Zachar: Zdravotníci zarábajú nadpriemer, ale mzda nezohľadňuje výkon

Článok pokračuje pod video reklamou

V roku 2020 klesol počet operačných výkonov v nemocniciach takmer o štvrtinu. Ide celkovo o 62-tisíc nerealizovaných operácií. Je možné, že časť pacientov sa ich nikdy nedočká a zomrie.

Pandémia covidu-19 sa v slovenských nemocniciach negatívne podpísala na plošnom zhoršení úrovne všetkých sledovaných indikátorov kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, uvádza analýza think tanku INEKO.

Na druhej strane, hospodárenie nemocníc sa podľa nej zlepšilo a zvýšila sa aj spokojnosť pacientov. "Pacient má možno také nízke očakávania, že je potom prekvapený," vraví v rozhovore pre INDEX riaditeľ INEKO Dušan Zachar.

K zlepšeniu situácie podľa neho povedú aj reformy z plánu obnovy, ale z veľkej časti nalievajú milióny eur "do betónu" - teda budov a inej zdravotníckej infraštruktúry - bez dostatočného ohľadu na kvalitu služieb pre pacienta.

Čo sa v rozhovore dočítate: Ako sa prejavil prvý rok pandémie na fungovaní nemocníc?

Je možné odložené operácie odložiť a čo to znamená pre pacienta?

Je problémom zdravotníctva nedostatok peňazí?

Prečo chýbajú zdravotné sestry najmä na západe Slovenska?

Čo ukázala pandémia o slovenskom zdravotníctve a jeho fungovaní?

Pandémia ukázala zdravotníctvu - ale nielen nemu -, akí nepripravení sme na krízové udalosti. Aká nezrelá spoločnosť sme v oblasti vymýšľania, uplatňovania, dodržiavania či kontroly pravidiel.

V prvej vlne sme sa všetci zľakli. Boli sme obozretní a ťahali za jeden povraz. Neskôr pandémia odhalila, ako nám chýba hlas odborníkov a dobre nastavené procesy.

Doteraz napríklad nereálne meriame výskyt nemocničných nákaz. Ukázalo sa, že koronavírusom sa nakazili aj pacienti, ktorí prišli do nemocnice s iným zdravotným problémom.

Dušan Zachar Vyštudoval Wirtschaftsuniversität Wien.

Od roku 2000 pôsobí v Inštitúte pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). V súčasnosti je jeho riaditeľom.

Venuje sa analýzam zdravotnej politiky. Je spoluautorom ocenenia Nemocnica roka a portálu kdesaliecit.sk.

Koncom minulého roka ste zverejnili hodnotenie nemocníc za rok 2020. Prekvapilo vás v ňom niečo, čo sa vymykalo z normálu?

Pandémia zapríčinila, že sa na vedľajšiu koľaj odsunula biela medicína. Počet operačných výkonov v plánovanej zdravotníckej starostlivosti sa znížil o štvrtinu.

Kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti klesla, zhoršili sa všetky nemocnice bez výnimky. Dôsledky tohto stavu sa budú ukazovať v ďalších rokoch.

Bude možné odložené operácie dobehnúť?

Ide o 62-tisíc operačných výkonov, ktoré sa nerealizovali. Je to varovný signál. Či to dobehneme v nasledujúcich rokoch, závisí od viacerých faktorov. Ak by sa to podarilo, znamenalo by to, že naše zdravotníctvo má potenciál na vyššiu efektivitu a zlepšenia. Všetko bude závisieť od dostatku, respektíve nedostatku zdravotného personálu.

Smutnejšou správou je, že niektorí pacienti sa svojej operácie nedožili alebo ešte len nedožijú. Nemám vešteckú guľu, ale je zrejmé, že časť operačných výkonov sa zrejme nebude dať dobehnúť.

Zdravotný stav niektorých pacientov odkladaním operácií i návštev ambulantných lekárov prinesie v strednodobom horizonte zhoršenie ich stavu a vyššie náklady na poskytovanú zdravotnú starostlivosť.

Zdravotníctvo nie je popoluškou verejných financií

Ako je možné, že pri vašom hodnotení sa zvýšila reportovaná spokojnosť hospitalizovaných pacientov?