Starosta Ružinova: Najhorší sú malí developeri, idú cez mŕtvoly

Článok pokračuje pod video reklamou

Patrí medzi najhlasnejších kritikov nového stavebného zákona z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme rodina), ktorý minulý týždeň schválila vláda a poslala ho do parlamentu.

Starosta bratislavskej mestskej časti Ružinova Martin Chren tvrdí, že nová právna úprava výrazne poškodí slovenské mestá a obce a môže negatívnym spôsobom ovplyvniť ich vzhľad.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Mestám vrásky, developerom hody. Čo spôsobí Holého stavebný zákon? (odpovede) Čítajte

"Nechcem byť impertinentný a zachádzať do osobných urážok, ale vnímam snahu centralizovať rozhodnutie o výstavbe do rúk jednej jedinej osoby," hovorí Martin CHREN pre INDEX.

V rozhovore sa dočítate aj: Prečo je návrh stavebného zákona zlý?

Ako Martin Chren vníma Holého slová o zemepánoch a korupcii?

Aká motivácia stojí za novým stavebným zákonom?

Čo by priniesol nový stavebný zákon Ružinovu?

Prečo je zákon šitý na mieru developerom?

Cíti starosta Ružinova tlak developerských skupín?

Vicepremiér Štefan Holý sa v minulosti v reakcii na kritiku jeho návrhu stavebnej legislatívy samosprávami vyjadril nasledovne: "Veľa predstaviteľov samosprávy, ktorí majú tendenciu správať sa ako novodobí zemepáni, je pre svojich občanov synonymom korupcie." Ako to vnímate?

Podobne ako prevažná väčšina členov Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) som to vnímal ako urážku. Keď sa pozrieme na posledné roky, oveľa väčšie problémy môžeme pozorovať na úrovni centrálnej vlády. Naopak, bola to samospráva, ktorá vláde pomáhala. Stačí sa pozrieť na celoplošné testovanie.

Rozprávali ste sa o tom na stretnutí s vicepremiérom?

V ZMOS-e sme sa dohodli, že nechceme ísť cestou urážok a osobných invektív. Chceli sme sa rozprávať vecne a o podstate veci.

Schválený návrh je ešte horší než pôvodný

Časť obyvateľov a voličov tlačí starostov a primátorov do toho, aby obce alebo mestá nezahusťovali. Na druhej strane, starostovia a primátori musia dodržiavať zákon a stavby schvaľovať, aj keď im to vnútorne alebo politicky nevyhovuje. Ako sa na to pozeráte?