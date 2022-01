Na trhu je miliarda plastových fliaš a plechoviek. Naučíme sa zálohovať?

Od januára patrí Slovensko k zálohujúcej menšine.

Od januára na Slovensku zálohujeme všetky jednorazové obaly na nápoje z plastu a kovu, čiže fľaše a plechovky s objemom od jedného deci až do 3 litrov. V prechodnom období sa dopredávajú zásoby obalov, ktoré nemajú na etikete písmeno Z, čiže také, ktoré sa zálohovať nedajú.

V médiách ste už asi zaregistrovali rady, ako správne zálohovať, no nás zaujímalo aj to, ako funguje správca tohto procesu, aj proces samotný. Aké náklady si táto novinka vyžaduje, koľko fliaš vlastne na trhu máme a čo hovorí na kritiku, že zálohovanie je drahé, nekomfortné, a vlastne životnému prostrediu až tak nepomáha.

Všetko toto sa Nikola Šuliková Bajánová pýta Lucie Morvai zo Správcu zálohového systému, neziskovej organizácie, ktorá vytvára, financuje a koordinuje jeho fungovanie na Slovensku.

Prehľad správ

Americká spoločnosť Microsoft kupuje vydavateľstvo Activision Blizzard, ktoré stojí za značkami Call of Duty, Diablo, Overwatch či World of Warcraft. Kontrakt, ktorý predstavuje najväčší obchod v histórii herného priemyslu, dosahuje hodnotu takmer 70 miliárd amerických dolárov. Microsoft, pre ktorý je to rovnako historicky najväčšia akvizícia, uviedol, že prevezme Activision Blizzard celkovo za 68,7 miliardy dolárov (v prepočte za takmer 60 a pol miliardy eur). Po ohlásení tejto správy sa na tokijskej burze prepadli akcie japonského technologického gigantu Sony. Obchod ešte musia schváliť regulátori, popri amerických úradoch aj Európska únia.

Igor Matovič a Richard Sulík sa nezhodujú na zodpovednosti za možné kompenzácie vysokých cien energií. Zatiaľ čo minister financií očakáva od ministra hospodárstva návrh na kompenzácie vrátane finančného krytia, Sulík v stredu zdôraznil, že peniaze sú na Matovičovom ministerstve, a pokiaľ sa našli na očkovaciu lotériu, mali by sa nájsť aj na podporu podnikov. Matovič hovorí, že vláda už odsúhlasila viacero kompenzácií cien energií. Jednou bola úhrada časti historického dlhu voči distribučným spoločnostiam, ďalšou je zníženie tarify za prevádzku systému.

Zakladateľka spoločnosti Theranos Elizabeth Holmesová, ktorú pred dvomi týždňami porota vyhlásila za vinnú pre podvedenie investorov, by si rozhodnutie o treste mala vypočuť 26. septembra. Hrozí jej 20 rokov väzenia, no experti sa zhodujú, že to bude menej. Proces s jej bývalým partnerom Sunnym Balwanim sa začne v marci. Holmsovú vyhlásili za vinnú z podvedenia investorov po tom, ako denník Wall Street Journal odhalil, že údajne prevratný prístroj na analýzu malého množstva krvi nefunguje tak, ako Theranos sľuboval.

Vlani sa na Slovensku zaregistroval rekordný počet nových živnostníkov, zároveň však zanikol aj rekordný počet firiem. Okrem koronakrízy sa pod to podpísali aj zmeny, ktoré presadilo ministerstvo spravodlivosti. Vyplýva to z analýzy portálu FinStat. Ministerstvo spravodlivosti v minulom roku očistilo Obchodný register od 12-tisíc právnických a fyzických osôb, ktoré si neplnia zákonné povinnosti, respektíve nespĺňajú kritériá na to, aby v ňom boli zapísané.

V septembri sa v Chorvátsku začnú ceny uvádzať okrem kún aj v eurách. Je to súčasť príprav na vstup do eurozóny, čo by Chorvátsko chcelo zrealizovať v januári budúceho roka. Ceny by sa v jednej aj druhej mene mali uvádzať až do konca roka 2023, počíta sa však aj s určitými výnimkami.