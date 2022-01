Investor: Súčasný prepad trhov? Bežná korekcia, nestresuje ma

Článok pokračuje pod video reklamou

Po abnormálne úspešnom vlaňajšku akciové trhy od začiatku tohto roka klesajú. Časť investorov zasiahla panika, spomína sa prasknutie bubliny či ďalšia finančná kríza. Detailnejší pohľad na svetové indexy však zatiaľ nič výnimočné nenaznačuje. S&P 500 a Nasdaq 100 sa dostali na úrovne, na ktorých boli na jeseň minulého roka.

Veľa nervozity na trh priniesli očakávania, čo na vývoj úrokových sadzieb povie (v stredu 26. januára) americká centrálna banka Fed, ako aj slabšia výsledková sezóna niektorých amerických firiem a napätá situácia na ukrajinsko-ruskej hranici.

Ako by sa mal zachovať obyčajný drobný investor? Kam by mal investovať? Môže vo svoj prospech využiť aktuálne prepady na akciovom trhu?

"Investovanie do jednotlivých akcií firiem je disciplína, ktorú by som určite neodporúčal, ale možno sa niekto cíti, že v sebe objaví talent Warrena Buffetta," vraví v rozhovore pre INDEX investor a expert na financie zo spoločnosti The Benchmark Research & Consultancy Michal NALEVANKO.

Čo sa v rozhovore dočítate? Prečo sa neoplatí investovať do konkrétnych akcií?

Na aké ETF fondy je najlepšie sa zamerať?

Prečo nemusí mať ani 30-ročné investovanie žiadané výsledky?

Ako obchodovať na finančnú páku a aké riziká to prináša?

Indexy S&P 500 a Nasdaq 100 sú na úrovniach z októbra 2021. Čo to znamená? Je to dôvod na paniku na trhu?

Je to obyčajná korekcia. Na medvedí trh (vtedy akcie klesajú dlhodobo, pozn. red.) to nevyzerá. Medvedí trh sa začína päťpercentným poklesom trhov, potom nasleduje 10-, 15-

až 20-percentný prepad.

To, čo vidíme na trhu teraz, je dvojciferný pokles akcií v relatívne krátkom horizonte, čo nespĺňa atribúty výnimočnej udalosti. Na akciovom trhu sa takéto korekcie dejú neustále.

Je motorom nervozity americký Fed?

Michal Nalevanko (46) Vyštudoval Ekonomickú univerzitu v Bratislave.

Na ministerstve práce bol súčasťou tímu, ktorý pripravil zavedenie druhého dôchodkového systému.

Venuje sa vývoju softvéru a dátovej analytike. Je tvorcom systémov pre automatizované riadenie investičných portfólií.

Môžeme prejsť do mentálnej atletiky a spoločne diskutovať, či to spôsobil Fed, inflácia, fenomén retailových investorov, alebo je to dôsledok obchodných algoritmov, ktoré, keď evidujú pokles cien akcií, automaticky spúšťajú vlnu predajných príkazov.

Nevidím však na to špeciálny dôvod, pretože ma to vôbec nestresuje. Nemôžem vylúčiť, že o rok budú akciové trhy o 20 percent nižšie ako v súčasnosti, ale pre väčšinu obyčajných investorov by mala byť táto informácia irelevantná.

Prečo?