Drahšej elektrine sa nevyhneme. Analytici: Triky regulátora nepomôžu

Výhľad veľmi nezlepší ani nábeh tretieho bloku jadrovej elektrárne v Mochovciach.

Podľa prepočtov Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) sa priemerné náklady domácnosti na elektrinu v roku 2022 v porovnaní s vlaňajškom zvýšia o necelé tri eurá mesačne. Ak elektrinou aj kúri a ohrieva vodu, výdavky jej stúpnu o dvanásť eur mesačne.

ÚRSO to docielil znížením takzvaných sieťových poplatkov, ktoré tvoria viac ako polovicu konečnej sumy na faktúrach domácností.

Rozhodnutie regulátora môže mať vplyv aj na ceny elektriny pre veľké firmy. ÚRSO pre ne nestanovuje maximálne koncové ceny, ako to robí v prípade domácností a malých firiem. Sieťové poplatky však aj v tomto segmente tvoria významnú časť koncových cien (zhruba 60 percent).

V roku 2023 by sa regulácia cien elektriny mala zrušiť (a v roku 2026 aj cien plynu). Aj keď je otázne, či pripravovaná veľká energetická novela, ktorá by to mala umožniť, v súčasnej situácii nájde dostatočnú politickú podporu v parlamente.

V každom prípade regulačný úrad sľubuje, že ceny elektriny pre domácnosti bude strážiť naďalej. A tiež tvrdí, že dokáže zabezpečiť, aby sa rapídne nezvyšovali.

Trik s kalendárom

Popri sieťových poplatkoch je najvýznamnejším faktorom pri určovaní koncových cien veľkoobchodný trh s elektrinou. Pre Slovensko je kľúčový vývoj na pražskej energetickej burze.

V posledných dňoch sa tam elektrina obchodovala za viac ako 130 eur za megawatthodinu. Na porovnanie, pri tvorbe koncovej ceny na rok 2022 pracoval ÚRSO s trhovým priemerom okolo 61 eur za megawatthodinu.

Ak by sa regulované ceny elektriny na rok 2023 mali odvíjať len od januárového priemeru, stúpli by medziročne minimálne o polovicu.