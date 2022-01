Milióny za digitálne obrázky vytáčajú ľudí. Je NFT iba ďalšia bublina?

Za NFT sa v roku 2021 platili miliardy.

Je jasné, že existuje nemalá skupina ľudí, ktorí pri tejto a podobných témach prekrútia očami a pomyslia si, že máme závažnejšie problémy ako niečo, čomu aj tak drvivá väčšina planéty nerozumie a čo stále vykazuje znaky obyčajnej bubliny.

Toto všetko platí, zároveň ale nemožno ignorovať trh, ktorý sa už roky formuje a na ktorom sa špekuluje. Za minulý rok mimoriadne, keďže do neho natieklo desať miliárd dolárov. To nutne znamená, že na ňom vie časť ľudí pekne zarobiť a časť, naopak, o veľa prísť.

O NFT sa Nikola Šuliková Bajánová rozpráva s Borisom Haškom a Martinom Hergovičom, obaja sú zo spoločnosti Fumbi, čiže platformy, ktorá ponúka investovanie do kryptomien. Je jasné, že keby sa o NFT rozprávala s niekým, kto kryptomenám neverí, alebo mu na nich priveľa vecí vadí, táto debata by vyzerala inak.

Nejaké výhrady odznejú aj v rozhovore, taktiež je v ňom spomenuté, ako vôbec nákup NFT vyzerá, na čo si dať pozor a tiež, kto by do neho investovať určite nemal. Pretože platí, že zarobiť rýchlo a ľahko chce veľa ľudí, aj pre dôvody, ktoré som spomenula ako pálčivé problémy dneška. No nie každý si dostatočne uvedomuje aj riziká.

Prehľad správ

Americká centrálna banka ponechala úrokové sadzby blízko nuly, dala však najavo, že sa to čoskoro zmení, keďže situácia na trhu práce sa zlepšuje a inflácia pretrváva na vysokej úrovni. Aj keď presný dátum zvyšovania úrokových sadzieb Fed nezverejnil, očakáva sa, že k ich zvýšeniu by malo prísť v marci.

Napriek rastúcim cenám bola ponuka voľných bytov v Bratislave vo štvrtom kvartáli minulého roka najnižšia za posledné dva roky. Vyplýva to z dát realitnej kancelárie Herrys. Ponuka bytov sa zmenšila aj napriek najväčšiemu prírastku nových bytov v rozostavaných projektoch za posledné dva roky. Len počas posledného štvrťroka pribudlo viac ako tisíc bytov, takže ich na konci kvartálu bolo dostupných viac ako 1700. Rast cien nehnuteľností zaznamenali všetky mestské časti, pričom najväčšia medziročná zmena nastala v Bratislave V, kde nárast predstavoval až 33 percent.

Typický americký dom dosiahol hodnotu necelých 321-tisíc dolárov. Je to o 50-tisíc dolárov viac ako v decembri 2020, informuje americká realitná spoločnosť Zillow. Napriek očakávanému zvyšovaniu úrokových sadzieb je dopyt vysoký a ceny nahor tlačí aj nedostatok nehnuteľností.

Spravodajskú televíziu TA3 odkúpil od skupiny Grafobal Group podnikateľa Ivana Kmotríka český podnikateľ v oblasti médií Michal Voráček. Spravil tak prostredníctvom svojej spoločnosti Blueberg Media. Do televízie prichádza s novým projektovým manažérom Jánom Svobodom. Obaja budú novými konateľmi spoločnosti, treťou ostáva Zuzana Martináková, riaditeľka Centra spravodajstva a publicistiky. Doterajšia riaditeľka televízie TA3 Mirjana Hron Sikimič odchádza pracovať do vedenia skupiny Grafobal Group.

České aerolínie Smartwings vo štvrtok ako prvé na svete pristáli s lietadlom Boeing 737 MAX na Antarktíde. Let z Osla si objednala spoločnosť Aircontact na dopravu členov Nórskeho polárneho inštitútu na ich základňu za polárnym kruhom. Ďalší let je naplánovaný na začiatok februára.