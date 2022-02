Ekonóm Baláž: Neradím investovať do bitcoinu, predáte aj gate

Najúčinnejšou pomocou pri inflácii sú sociálne dávky, hovorí akademik

BRATISLAVA. Ak máte mesačné výdavky na úrovni tisíc eur, mali by ste na účte držať tritisíc eur. Ako ďalší krok by ste mali investovať do životnej poistky a až v treťom kroku rozmýšľať nad zhodnotením, radí ekonóm zo Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláž. Hovorili sme s ním o rastúcich cenách.

Vladimír Baláž pôsobí ako vedúci vedecký pracovník v SAV,

venuje sa trom hlavným oblastiam výskumu: medzinárodná mobilita ľudí, národný systém výskumu a inovácií, behaviorálna ekonómia,

v rokoch 1985 – 1989 absolvoval Fakultu ekonomiky služieb a cestovného ruchu na Ekonomickej univerzite,

v roku 1989 nastúpil do SAV, kde v roku 1993 získal titul PhD. v odbore teória organizácie a riadenia.

Dramatický nárast cien energií, tovarov a služieb. Pre koho bude toto obdobie najťažšie?

Pre tých, čo majú najmenej peňazí. Ešte nemáme podrobnosti, ktoré položky v spotrebnom koši zdraželi najviac. Keď sa pozrieme na benzínové pumpy a správy z tlače, pravdepodobne to budú položky, ktoré obsahujú prímes energie. Elektrické energie, palivá. Platí zákonitosť, čím je domácnosť chudobnejšia, tým viac zo svojho príjmu minie na základné veci. Potraviny, nápoje, bývanie, energie. Nemôžete bývať v stane alebo nejesť.

Aj Európska centrálna banka a naša NBS s Petrom Kažimírom hovoria, že je to vyššie číslo, ako sa očakávalo. Vieme prečo očakávali menšiu infláciu?

Predpovedať, ako sa budú vyvíjať ceny energií, je naozaj veľmi ťažké. Závisí to od geopolitických faktorov. Vidíme to na Ukrajine a Rusku. Situácia s dodávkami energií, najmä z Ruska je problematická. Sú to faktory, ktorým je ťažké určiť prognózu. Nevieme, ako sa bude vyvíjať situácia na trhu s energiami o pár mesiacov.

Ľudia majú niekedy pocit, že maslo zdraželo dvojnásobne. Ako sa meria inflácia? Ako to má človek vnímať, okrem cien masla?

Je to pocitová inflácia a zároveň vedecký termín, pretože meriame to, čo ľudia pociťujú. Nemôžeme sa riadiť podľa pocitu alebo dojmov. Musíme ísť na pojmy.

Na meranie inflácie je štandardná metodika, je definovaná spotrebným košom. Štatistický úrad má vzorky domácností, je ich vyše 900, ktoré si zapisujú, čo potrebovali každý mesiac. Maslo, vajcia, cukor, koľko zaplatili za bývanie, či si kúpili nový televízor a iné. Na základe nich sa vypracúva spotrebný kôš a tým sa zistí, ktoré položky zdraželi. Máme sieť predajní, kde sa zisťujú ceny týchto položiek.