Byty po Holého zákone nezlacnejú, hovorí ružinovský starosta Chren

V parlamente sú zákony v prvom čítaní.

Podpredseda vlády Štefan Holý pripravil stavebnú legislatívu, o ktorej aktuálne rokuje parlament. Vyvolala veľa kritiky a to najmä zo strany miest a obcí, ktoré tvrdia, že prídu o veľkú časť vplyvu na výstavbu na svojich územiach.

Za pravdu im dáva aj združenie Via Iuris, ktoré návrhy zákonov o výstavbe a územnom plánovaní zanalyzovalo a teraz poslancov a poslankyne vyzýva, aby takéto znenie neschválili.

Aj preto, že zákony sú podľa združenia nekvalitne napísané, nevyvážené v prospech developerov a a úkor obyvateľov územia, v ktorom sa má výstavba uskutočniť. Na druhej strane zaznievajú argumenty, že výstavba doposiaľ trvala príliš dlho, čo sa v následku premieta do cien nehnuteľností. Tie prelamujú stále ďalšie a ďalšie rekordy.

Ako sa na zákony z dielne Štefana Holého pozerajú samosprávy, ktoré budú najviac zasiahnuté? Sú v nich body, na ktorých sa zhodnú? A ako by stavebné zákony napísali oni, sa Nikola Šuliková Bajánová pýta starostu mestskej časti Ružinov a šéfa expertného tímu pre stavebnú legislatívu Združenia miest a obcí Slovenska Martina Chrena.

Prehľad správ

Spor o pomoc v náraste cien energií má po týždňoch rozuzlenie. Štát vyčlení 30 miliónov eur základným a stredným školám. Ďalších 12 miliónov pôjde na pomoc nemocniciam a 10 miliónov pre zariadenia sociálnych služieb, ktoré čelia rovnakému problému veľkého zdraženia energií. Dokopy ide o 52 miliónov eur. Informoval o tom minister financií Igor Matovič s tým, že na pomoc pôjdu peniaze z rezervy štátneho rozpočtu. Minister hospodárstva Richard Sulík dodal, že štát pomôže aj bytovým domom s vlastnými kotolňami.

Ceny nehnuteľností vzrástli v 4. štvrťroku minulého roka medziročne o 22 %, a v porovnaní s predchádzajúcim 3. štvrťrokom sa zvýšili o 6,6 %. Vyšší rast cien nehnuteľností súvisí s viditeľným poklesom ponuky, informovali v utorok v rýchlom komentári analytici Národnej banky Slovenska. Napríklad v Bratislavskom kraji stúpla priemerná cena ponúkanej nehnuteľnosti na 3091 eur za štvorcový meter. Okrem Bratislavského rastú najvyšším tempom ceny aj v Prešovskom kraji.

Výroba a obchodovanie s elektrickou energiou z jadra bude podliehať dani z nadmerného zisku. Vyplýva to z návrhu zákona, ktorý v stredu schválila vláda. Tá zároveň požiadala parlament o skrátené legislatívne konanie. Nová daň by mala už v tomto roku priniesť do štátneho rozpočtu okolo 50 miliónov eur. V nasledujúcich rokoch by mal výnos vzrásť až na 300 miliónov eur. Po rokovaní vlády to povedal Igor Matovič. Richard Sulík pripomenul, že jeho strana je zásadne proti zvyšovaniu daní, v tomto prípade to však podľa neho neplatí. Slovenské elektrárne ako prevádzkovateľ jadrových elektrární budú mať podľa ministra zachovaný primeraný zisk a o nadmerný zisk generovaný extrémnym rastom cien elektriny na trhoch sa so štátom podelia. Keď ceny elektriny klesnú, daň sa neuplatní.

Za prvý týždeň fungovania odoslali ľudia na Slovensku státisíce instantných platieb. Túto možnosť ponúkajú tri banky na Slovensku - Slovenská sporiteľňa, VÚB banka a Tatra banka. V Slovenskej sporiteľni zaznamenali do utorka viac ako 300-tisíc okamžitých platieb, vo VÚB tvoria okamžité platby 18-percentný podiel všetkých SEPA platieb. Tatra banka vyčíslila, že za prvý týždeň to bolo 290 000 transakcií.

Firma Meta Platforms, materská spoločnosť sociálnej siete Facebook, oznámila za 4. kvartál pokles zisku, pričom výsledky zároveň zaostali za očakávaniami trhov. Navyše, spoločnosť zverejnila, že prvýkrát zaznamenala medzikvartálny pokles počtu každodenných aktívnych používateľov a v 1. kvartáli tohto roka očakáva slabší vývoj tržieb. To sa odrazilo na vývoji akcií Meta Platforms, ktoré po oznámení výsledkov klesli o viac než 20 %. Zisk spoločnosti vo 4. kvartáli dosiahol 10,29 miliardy USD (9,09 miliardy eur), čo na akciu predstavuje 3,67 USD. Vo 4. štvrťroku predchádzajúceho roka dosiahla firma zisk 11,22 miliardy USD (3,88 USD/akcia). Tržby spoločnosti rástli a očakávania analytikov prekonali.