Fungovali by sankcie proti Rusku? Putin vybudoval pevnosť

Spolu s tým, ako eskaluje bezpečnostná situácia na rusko-ukrajinských hraniciach, Západ skloňuje ekonomické sankcie, ktoré by ako odvetu použil proti režimu Vladimira Putina v prípade jeho invázie na Ukrajinu.

Rusko by napríklad mohlo prísť o pripojenie do finančného systému Swift, cez ktorý banky po celom svete komunikujú pri svojich transakciách. Ďalšími možnosťami sú obmedzenie prístupu ruských podnikov a ruskej vlády k zahraničnému kapitálu či prísna kontrola vývozu technologických komponentov do krajiny.

Sankcie by boli pre Rusko bolestivé. Otázka je, či by preň boli až také ťaživé, ako Západ očakáva. Putin sa poučil zo sankcií, ktoré Západ zaviedol v roku 2014 za anexiu Krymu, a začal uplatňovať stratégiu, ktorú analytici volajú „pevnosť Rusko“.

Putin buduje rezervy

Putinova stratégia má dva rozmery. Prvý je psychologický a určený najmä pre jeho voličov. Rusko opisuje ako „pevnosť“, obkľúčenú a čeliacu Severoatlantickej aliancii (NATO), ktoré sa blíži k jeho hraniciam. U Rusov to má vyvolať pocit ohrozenia s tým, že Putin garantuje ich bezpečnosť.