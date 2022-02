Úrokové sadzby porastú, no nie ako v Česku, sľubujú banky

Analytik banky vysvetľuje, či sme v bubline.

Dvadsať a viac percentné skoky nahor v cenách nehnuteľností zaznamenávajú viaceré kúty sveta a jedným z nich je aj Slovensko. V štvrtom štvrťroku 2021 dosiahol medziročný rast tempo 22,1 percenta a za štvorcový meter nehnuteľnosti na bývanie sa tak v priemere platilo 2262 eur.

Čísla, ktoré sa pre veľa ľudí menia už len na frustráciu a nedosiahnuteľné sny o bývaní. Otázky sú jasné.

Ako sa trh dostal do tohto bodu, sú nehnuteľnosti predražené, kde sa vlastne berie všetok ten dopyt, čo čaká ďalšie generácie a je byt dobrá investícia?

Odpovede na ne hľadá Nikola Šuliková Bajánová s analytikom bankového sektora Slovenskej sporiteľne Matejom Baštákom.

Cena elektriny sa pre domácnosti nezvýšia do roku 2024. Slovenské elektrárne sa s vládou dohodli, že najbližšie dva roky budú pre slovenské domácnosti dodávať elektrinu za súčasnú cenu, a to vo výške 61 eur 21 centov za megawatthodinu. Vláda na oplátku nezavedie mimoriadne zdanenie zisku z elektriny z jadra, ktoré by sa elektrární významne dotklo.

Európska centrálna banka varovala, že realitný trh je najväčším rizikom pre banky v eurozóne. Nárast práce z domu počas pandémie totiž oslabil dopyt po kanceláriách a domácnosti sa viac zadlžujú, aby si kúpili drahé bývanie. Podľa ECB vývoj na trhu vzbudzuje obavy, preto sa chce bližšie pozrieť na to, v akom ohrození finančné domy sú.



Spojené štáty obvinili Čínu, že ani po 20 rokoch členstva vo Svetovej obchodnej organizácii nedokázala prijať pravidlá tejto inštitúcie a stala sa ešte viac "štátom vedenou, netrhovou ekonomikou". Washington zároveň skúma nové spôsoby boja proti agresívnym čínskym obchodným praktikám. Katherine Taiová z Úradu amerického obchodného zástupcu vo svojej výročnej správe pre Kongres povedala, že Čína nedodržiava sľuby, ktoré dala na otvorenie svojich trhov zahraničnej konkurencii, keď v roku 2001 vstúpila do organizácie.

Ľubomír Jahnátek dostane od vlády náhradu trov súdneho konania vo výške 1438,53 eura. Vláda tak spraví po náleze Ústavného súdu, ktorý v januári rozhodol, že odvolaním Jahnátka z funkcie predsedu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví bolo porušené jeho základné právo na prístup k iným verejným funkciám. Vláda Jahnátka odvolala v júni 2020. Dôvodom malo byť okrem iného aj to, že nespĺňa zákonom stanovené požiadavky na výkon tejto funkcie. Jedným z ďalších dôvodov malo byť porušenie princípu nezávislosti ÚRSO v súvislosti s predložením novely zákona o regulácii sieťových odvetví poslancom za Smer Marošom Kondrótom. Ten pre médiá uviedol, že novelu predkladal na pokyn Ministerstva hospodárstva a Jahnátkovho úradu. Pokiaľ by bola schválená, zvýhodnila by podnik Duslo, a. s., v ktorom Jahnátek v minulosti pôsobil.