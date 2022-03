Budú byty len pre vyvolených? Čo sa musí stať, aby tak nebolo

Trh dopláca na kombináciu viacerých faktorov.

Divoké a dramatické. Aj takto by sa dalo nazvať zvyšovanie cien nehnuteľností na slovenskom trhu v posledných rokoch. Stačí uviesť jeden prepočet. Kým v lete 2018 zaplatila rodina za priemerný trojizbový byt v Bratislave zhruba 127-tisíc eur, o tri roky neskôr to bolo už o 60-tisíc eur viac. To predstavovalo nárast ceny takmer o 50 percent.

Rýchle prepisovanie cenníkov sa nedeje len v hlavnom meste. Týka sa prakticky všetkých regiónov Slovenska a stretlo sa hneď niekoľko faktorov, ktoré situáciu zdramatizovali. Čo sa však musí stať, aby sa zlepšila? A aké riziká sú na trhu?

Dedičstvo z minulosti

Keď sa pozrieme na graf vývoja cien nehnuteľností za posledných 15 rokov, uvidíme, že v rokoch 2010 až 2015 bola na trhu pomerne pokojná situácia. Ceny sa menili len minimálne. Rok 2016 však odštartoval vlnu zdražovania, ktorá trvá do dnešných dní.

Na to, aby sme pochopili, čo sa v roku 2016 zmenilo, sa musíme vrátiť ešte hlbšie do minulosti.