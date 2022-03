Ktoré SZČO zaplatia menej a čo sa mení? (odpovede k daňovému priznaniu)

Pozrite si, čo treba v daňovom priznaní typu B vyplniť inak ako po minulé roky.

Pandémia koronavírusu ani tento rok nie je legitímnym dôvodom odkladu podania daňového priznania. Štandardným posledným termínom pre živnostníkov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) je štvrtok 31. marec 2022, vypĺňajú daňové priznanie typ B.

Ten istý formulár sa vzťahuje aj na daňovníkov - nepodnikateľov, ktorí počas uplynulého roka prenajímali nehnuteľnosť alebo ju predali do piatich rokov po nadobudnutí (predaj po dlhšom čase je od dane oslobodený).

Podať daňové priznanie je možné aj v neskoršom termíne, musíte to však oznámiť Finančnej správe SR. Lehotu si možno predĺžiť bez udania dôvodu do konca júna, v prípade, ak máte príjmy aj zo zahraničia, tak do konca septembra.

Na čo treba pri vypĺňaní daňového priznania typu B myslieť? Ako si môže SZČO znížiť základ dane, respektíve samotnú daň z príjmov? A aké zmeny nastali od minulého roka?

INDEX prináša užitočné informácie, ktoré potrebujete pri vypĺňaní daňového priznania typu B.

1. Stačí aj tento rok poslať žiadosť o odklad daňového priznania e-mailom?

Vlani bolo možné poslať oznámenie o odklade podania daňového priznania aj e-mailom. Dôvodom bola pretrvávajúca pandémia a snaha obmedziť pohyb občanov. V tomto roku už táto výnimka neplatí.