Satelitné obce nie sú chybou systému. Ale ukazujú, ako by to nemalo fungovať (komentár)

Odraz nesystémového riešenia.

Ak by ste si chceli predstaviť, ako by mohol vyzerať svet, keby ho riadili len nekompetentní developeri, stačí sa pozrieť do niektorých štvrtí, ktoré vyrástli v satelitných obciach v okolí Bratislavy.

Domček prilepený na vedľajšom domčeku, dvojmetrové ploty, aby si domáci udržali súkromie. Niektoré zóny sa z vtáčej perspektívy podobajú na osie hniezda, zlepence.

Jednoducho útvary, ktoré vznikli bez akéhokoľvek územného plánovania, len s motiváciou čo najefektívnejšie využiť územie a vytrieskať z neho, čo sa dá.

Estetický pohľad je jedná vec, tou druhou je kvalita života v takto koncipovaných obciach. Aj keď o socialistickom pohľade na výstavbu sídlisk môžeme viesť dlhé polemiky, jedno sa musí uznať.