V EÚ sme Ruskom najohrozenejší. Na čom stojí vzájomný biznis?

Ratingová agentúra Moody's pred pár dňami upozornila globálnych investorov, že krajiny Pobaltia, strednej a východnej Európy - predovšetkým Maďarsko, Poľsko a Slovensko - sú najzraniteľnejšie z hľadiska energetických, obchodných a bezpečnostných rizík z Ruska.

Ak by Moskva znížila dodávky ropy, zemného plynu alebo uhlia s cieľom získať politický vplyv, prípadne by zaviedla odvetné sankcie, pre strednú Európu by to znamenalo „závažné dôsledky“.

Dôvodom je extrémna závislosť Slovenska a okolitých krajín na rope a plyne, ktorá v Európa nemá obdobu.

Zásobníky zemného plynu sú v Európskej únii naplnené na 31 percent, čo predstavuje 34,8 miliardy kubických metrov plynu. Na Slovensku je to len 26 percent a niečo cez jednu miliardu kubických metrov plynu. V rovnakom období vlaňajška boli slovenské zásobníky naplnené na 46 percent a objem plynu bol dvojnásobný.

Vzhľadom na to by aj relatívne krátke priškrtenie dodávok plynu mohlo viesť k ďalšiemu výraznému zvýšeniu cien energií.

Silné inflačné tlaky by sa znásobili, čo by mohlo Európsku centrálnu banku prinútiť k zvýšeniu úrokových sadzieb. Výsledkom by mohlo byť spomalenie hospodárskeho rastu, či dokonca recesia a rast zadlženosti štátov.

Slovensko je najviac závislé z celej EÚ

Z hľadiska medzinárodného obchodu Ukrajina a Rusko nepredstavujú pre Slovensko významné trhy. Putinov tromf je silná závislosť na rope a zemnom plyne.

Analytik Slovenskej sporiteľne Matej Horňák upozorňuje, že z Ruska sa na Slovensko importujú takmer dve tretiny ropy a pri plyne je to dokonca vyše 90 percent. Z tohto pohľadu je najohrozenejšou krajinou Európskej únie, keďže zo zvyšku sveta pochádzajú menej než štyri percentá ropy a plynu.