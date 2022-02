Putin pripravoval Rusko na sankcie roky. Akú úlohu zohrajú vo vojne?

Prvé sankcie boli len zdvihnutý prst.

Keď po anexii Krymu uvalili v roku 2014 Spojené štáty a Európska únia sankcie na Rusko, rubeľ voči doláru oslabil o 50 percent, tri roky sa krajina zmietala vo vysokej inflácii, ekonomickej recesii a znížených investičných ratingoch.

Sankcie sú tu na to, aby sa ekonomickou cestou nastolil mier, bezpečnosť a potrestali tí, ktorí porušujú medzinárodné právo, ľudské práva a ohrozujú bezpečnosť.

Všetko toto ale malo aj iný efekt a to ten, že sa prezident Vladimir Putin rozhodol štát dedolarizovať a ochrániť ho tak pred reakciou z budúcnosti. Dnes už je vojna, a volanie po masívnych sankciách silnie. Nejaké už Západ, kam treba zarátať Japonsko a Austráliu, na Rusko uvalil a o ďalších sa neprestajne rokuje.

Akú úlohu zohrajú, sa Nikola Šuliková Bajánová pýta Sone Muzikářovej, šéfky programu ekonomického vývoja a udržateľnosti organizácie Globsec.

Prehľad správ

Nemecký kancelár Olaf Scholz vyhlásil, že až do odvolania pozastavuje schvaľovací proces pre nový plynovod Nord Stream 2. Tento projekt je pre nemeckú energetiku zásadný a je tiež naviazaný na jeho politickú stranu SPD, napriek tomu Scholz povedal, že plynovod plánuje vyhlásiť za hrozbu pre Nemecko. Ak sa povoľovací proces zastaví, Gazprom bude svoje záväzky voči európskym odberateľom schopný plniť iba vtedy, ak bude plyn naďalej prepravovať cez Ukrajinu, a teda aj Slovensko. Oveľa viac vyťažená by tak mohla byť celá tranzitná sústava Slovenska, cez ktorú v súčasnosti tečie len 25 miliónov kubických metrov plynu denne, teda približne jedna desatina celkovej kapacity.

Akcie bánk v eurozóne vo štvrtok klesli po tom, čo ruské sily začali rozsiahlu inváziu na Ukrajinu a predstavitelia Európskej únie oznámili, že uvalia na Rusko nové sankcie. Index bánk v eurozóne prežíva najhorší deň od krachu trhu po vypuknutí pandémie ochorenia Covid-19 v marci 2020, pričom do 13:40 SEČ klesol až o 8,6 percenta, čím vymazal všetky svoje zisky za rok 2022.

Pre obavy o dodávky energií do Európy prudko rastú ceny zemného plynu a ropy. Ropa Brent prelomila psychologickú hranicu 100 dolárov za barel a okolo štvrtkového obeda jej cena presiahla 104 dolárov. Ropa je najdrahšia od roku 2014, preto možno očakávať ďalšie zvýšenie cien benzínu a nafty na našich čerpacích staniciach. Európske ceny zemného plynu rastú o viac ako štvrtinu a dosiahli vo štvrtok na obed hodnotu 117 eur za MWh. Ráno bolo zdražovanie plynu najsilnejšie - až o 41 percent.

Slovensko má v súčasnosti dostatočné zásoby plynu, ropy aj jadrového paliva. Povedal to v stredu po rokovaní vlády minister hospodárstva Richard Sulík. Rezort hospodárstva už podľa ministra zvažuje riešenia na nadchádzajúce obdobie, keď by sa mali zásobníky začať pripravovať na ďalšie vykurovacie obdobie.Pokiaľ by došlo k prerušeniu dodávok ropy, má Slovensko zásoby na 90 dní a podľa Sulíka je možné dopraviť na Slovensko ropu aj cez južný ropovod Adria. Rovnako majú Slovenské elektrárne v súčasnosti dostatok jadrového paliva pre atómové elektrárne a podnikajú kroky, aby sa zásoby paliva ešte zvýšili. Rezort hospodárstva má podľa ministra pripravený scenár pre prípad prerušenia dodávok surovín z ruskej federácie, no aktuálne podľa neho žiadne výpadky nehrozia.

Inflácia v eurozóne sa na začiatku roka zrýchlila a dostala sa na nový rekord, uviedol európsky štatistický úrad Eurostat. Index spotrebiteľských cien v eurozóne v januári medziročne stúpol o 5,1 percenta po zvýšení o 5 percent v predchádzajúcom mesiaci, potvrdil Eurostat svoj rýchly odhad z 2. februára. Inflácia v regióne sa dostala na najvyššiu úroveň od zavedenia eura v roku 1999.

