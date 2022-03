Predávať akcie? Jedine ruské, americké určite nie (anketa)

Článok pokračuje pod video reklamou

Vo východnej Európe vrie vojna o Ukrajinu, ale na akciových trhoch prevládol pragmatizmus. Investori vyhodnocujú, či ide o globálny, alebo skôr lokálny problém.

Naznačuje to aj americký index S&P 500. Od maxím, ktoré dosiahol vlani v decembri, klesol len o desať percent. V stave vojny a hrozby rastúcich sadzieb americkej centrálnej banky Fed je to až nepochopiteľné.

Prepady nie sú výrazné ani na európskych akciách. Nemecký index Dax klesol od začiatku roka len o jedenásť percent. Dalo by sa povedať, že západné akciové trhy sú odtrhnuté od reality a zrejme vyčkávajú na (negatívne) dosahy vojny na Ukrajine.

Jediným trhom vo výrazných problémoch je ten ruský. Po tvrdých sankciách Západu je neinvestovateľný. Akcie Lukoilu, Sberbanky či Gazpromu, s ktorými sa obchoduje na londýnskej burze, stratili 80 až 90 percent hodnoty.

Naopak, komodity ako ropa, zemný plyn a obilie prudko zdraželi. A pod vplyvom zvýšeného záujmu Rusov a Ukrajincov rastie aj cena kryptomien.

Na vývoj na trhu sme sa pýtali analytikov a expertov na financie. Položili sme im tieto otázky:

Ako pristupujete k svojmu portfóliu v tomto turbulentnom období? Opatrne niektoré akciové tituly dokupujete, prípadne nejaké pozície predávate? V akých odvetviach ekonomiky vidíte tento rok potenciál na zhodnotenie investície? Smerujú vaše peniaze aj do komoditných trhov? Kupujete do portfólia zlato, prípadne ETF, ktoré kopírujú komodity?

Na otázky INDEXU odpovedali analytik X-Trade Brokers Tomáš Vranka, expert spoločnosti The Benchmark Research & Consultancy Michal Nalevanko a hlavný ekonóm investičnej skupiny DRFG Martin Slaný.

1. Ako pristupujete k svojmu portfóliu v tomto turbulentnom období? Opatrne niektoré akciové tituly dokupujete, prípadne nejaké pozície predávate?

Tomáš Vranka, analytik X-Trade Brokers:

História ukazuje, že akciové trhy si v dlhodobom horizonte poradia so všetkými situáciami. To znamená, že ak má investor dostatočne dlhý investičný horizont, tak ani takáto negatívna udalosť by ho nemala rozrušovať.