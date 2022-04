Boj o Korytnicu: najprv Kočner a teraz Rusi

Nad kúpeľmi sa vznášajú pochybnosti o majiteľoch.

Kúpele Korytnica doplácajú na to, že priťahujú pochybných podnikateľov. (Zdroj: INDEX)

Originál z Korytnice. Tak sa má volať minerálka, ktorú by chcela na trh uviesť spoločnosť Zoteks. Fanúšikovia minerálnej vody, ktorá kedysi patrila medzi najobľúbenejšie na Slovensku, sa však z návratu legendy tešiť nemôžu.

Okolo plničky minerálky, ktorá sa nachádza v zatvorených korytnických kúpeľoch, je mnoho otáznikov. Umocňujú ich nielen súdne spory, ale pochybnosti o nových majiteľoch. Navyše, nad zatvorenou časťou kúpeľov sa stále vznáša tieň mafiána Mariana Kočnera.

Začarované kúpele

Ak by kúpele Korytnica ležali v inom štáte, zrejme by boli vyhľadávanou turistickou lokalitou s návštevníkmi z celého sveta. Lenže sa nachádzajú na Slovensku a v istom čase sa do nich zahľadel mafián Marian Kočner.

Doteraz v regióne kolujú historky o tom, akými zákulisnými ťahmi sa ku kúpeľom prepracoval. Napokon, Korytnicu isto pozná, keďže leží kúsok popri ceste medzi jeho rodným Ružomberkom a Donovalmi, kde vo veľkom podnikal.