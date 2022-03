Ako sa stať influencerom za päť minút: príbeh o falošných followeroch

V rámci projetku Achillove dáta sme sa pozreli na biznis na sociálnych sieťach.

Autorkami textu sú študentky slovenských vysokých škôl Lucia Matejová, Michaela Petrášová, Nicol Rácová a Ester Žiffová. Článok vznikol v rámci projektu Achillové dáta, ktorý organizuje pre študentov a začínajúcich novinárov Bakala Foundation. Tento text zastrešovala Nadácia Zastavme korupciu ako partner projektu.

Svet, v ktorom rozhodujú srdiečka a followeri. Aj tak by sa dala opísať platforma Instagram, ktorá víta čoraz viac Slovákov. Jedna z najsledovanejších slovenských tvárí Zuzana Plačková vlani pred súdom prezradila, že jej príjem z predaja a rôznych spoluprác siaha k 100- až 200-tisíckam eur mesačne. Pozreli sme spolu so študentmi v rámci projektu Achillove dáta na biznis s followermi.

Koľko stojí “skratka” k vplyvnému profilu?

Influenceri, teda ľudia, ktorí vplývajú na skupinu svojich sledovateľov, sú dnes významným nástrojom marketingu. Vďaka vysokým počtom sledovateľov ich spoločnosti oslovujú na prezentáciu produktov a služieb.

Podľa štatistík sa ich trh od roku 2019 zdvojnásobil a k roku 2021 mal hodnotu okolo 13,8 miliárd amerických dolárov.

Simona, presnejšie @sincerely_simone je mladé dievča milujúce módu, kávu a všetko ostatné, čo sa na Instagrame nosí. Má len jeden háčik. Neexistuje. Všetky fotky na Simoninom profile sú z Pinterestu. Vytvorili sme si influencerku na počkanie.

Projekt Achillove dáta 2021. Fiktívny profil. (zdroj: Instagram)

Lacná tisícka

Simone ako fejkovej influencerke, chýbali už len followeri. Ľudia, ktorí ju budú sledovať. Potrebovali sme ich rýchlo a veľa. Na československej scéne je jednoduché natrafiť na firmy, ktoré ponúkajú úspech na počkanie. Instagram je však proti týmto praktikám.

,,Je pre nás naozaj veľmi dôležité, aby interakcie, ktoré majú ľudia na Instagrame, boli skutočné. Preto nepovoľujeme podvodné účty alebo servisy, ktoré zvyšujú popularitu účtu prostredníctvom neautentických lajkov, komentov a followerov, a takéto účty odstraňujeme vždy, keď sa o nich dozvieme,“ povedala hovorkyňa Instagramu Magdalena Szulc.

Takéto firmy však napriek tomu fungujú a platforma proti nim nebojuje efektívne.

A tak sme si objednali služby českej firmy kupfollowers.cz, ktorú prehliadač po kľúčových slovách „firmy na získanie followerov” vyhľadal ako prvú.

Prvých tisíc followerov stálo 12 eur a asi 20 minút času. Akonáhle bola platba prijatá, začali nabiehať sledovatelia. Telefón neprestal cinkať až dokým nemala Simona 1 000 sledujúcich.

(Ne)existujúci followeri

Tisícka ľudí vyzerala už na prvý pohľad rovnako. Išlo o profily, ktoré followovali mnohých ľudí, zatiaľ čo ich nik. Všetky fotky boli pridané len nedávno a viaceré sa opakovali. Za fotkami nakúpených mamičiek, detí, študentov či obchodov sa však skrývali aj skutoční ľudia. Ktorým „insta-biznis“ ukradol identitu.

Leya je 16-ročná Ukrajinka. No v online priestore, medzi followermi Simony, sa objavila pod menom Margaret Baker. V posledných rokoch je čoraz ťažšie prehľadávať najväčšie vyhľadávacie stránky podľa fotiek. A to vrátane Google. Na Ruskom Yandexe však prísne pravidlá ochrany súkromia osôb neplatia, vďaka čomu sme našli aj Leyu.

„To nie je môj profil,“ zareagovalo mladé dievča na našu správu. Jej fotky boli použité už druhýkrát, po upozornení Instagramu bol používateľ v oboch prípadoch zablokovaný.

Na otázku, čo si myslí o nakúpených followeroch, odpovedala, že je to hlúpe a nikdy takúto službu nepoužila.

Reálnych si nekúpite

Po tejto skúsenosti sme sa obrátili na firmu Kupfollowers, od ktorej sme si nakúpili našu základňu. Vo vyjadrení povedali, že nerobia nič, čo by nebolo v zhode s pravidlami Instagramu. Priznávajú však, že ide o falošné účty.

„Ide o fake účty, ktoré sú poskytované od dodávateľa. Nie je možné nakúpiť aktívnych reálnych sledujúcich, čo však uvádzajú niektorí konkurenti na česko-slovenskom trhu, keďže nie je možné platiť napríklad 10-tisíc užívateľov, ktorí by aktívne reagovali na príspevky.“

Dodávajú, že sa snažia zabezpečiť, aby profily pôsobili čo najlepšie. Najväčší záujem majú o Európanov a Američanov.

Po otázke, či môže ísť o fotky skutočných ľudí, sme sa vrátili k dodávateľovi: „Tá pravdepodobnosť tu určite je. Avšak pokiaľ tomu tak je, tak o tom nevieme, pretože získavame sledujúcich od dodávateľa a nie je možné skontrolovať tisíce profilov.“

Menej hudby za viac peňazí

Česká firma Kupfollowers uviedla, že aktívnych sledovateľov sľubujú jej konkurenti. Túto cestu razí aj slovenská spoločnosť Instaboost, ktorá ponúka budovanie účtu pomocou interakcie s reálnymi užívateľmi Instagramu.

Sofistikovanejšia cesta je však drahšia. Za mesačný užívateľský program sme zaplatili 59 eur. Pred platbou sme firme opísali, akých followerov by sme chceli na Simonin účet „prilákať“.

Zvolili sme profily známych módnych influenceriek.

Instaboost si vyžiadal prihlasovacie údaje a cez náš profil likeoval fotky reálnych sledovateľov, ktorí si mali následne rozkliknúť nás a stlačiť ,,follow”. Oslovených použivateľov sme však našimi fejkovými príspevkami nezaujali. Za 230 skutočných sledovateľov sme tak napokon zaplatili toľko, čo za 5 000 falošných.

Followeri výmenou za prihlásenie

Instaboost sa na stránke chváli klientmi, ktorým pomohli. „Dalo sa presne nastaviť, koho chceš a za akú dobu osloviť. Ja som ako príklad uviedol účet môjho známeho, ktorý sa rovnako ako ja, venuje autám. Prišli mi followeri, o ktorých som mal záujem a nie 5 000 Indov za 10 eur,“ hovorí jeden z klientov.

„Instaboostu som dal údaje od môjho účtu a oni cezo mňa vykonávali interakcie – sledovali užívateľov, lajkovali, komentovali...,“ vysvetľuje princíp fungovania ďalší zákazník.

„Prišli sme so spôsobom, ktorý môže vykonávať každý užívateľ aj sám. Naši klienti na to však nemajú také množstvo času. Čiže sme v súlade s pravidlami Instagramu,“ vysvetľuje Branislav Blaško z Instaboostu. „Keďže nám klienti musia dať prihlasovacie údaje, v obchodných podmienkach sa zaručujeme za ich ochranu a neposkytnutie tretím stranám,“ dodáva.

Premnožený druh

K nekalým praktikám na sociálnych sieťach sa môžu pridávať aj veľké firmy. Príkladom je príbeh agentúry PR Clinic, na ktorý upozornil koncom roka 2018 Denník N. Agentúra v tom čase čelila podozreniu z používania falošných účtov, tentoraz však na Facebooku. Hoci PR Clinic podozrenia rázne odmietla, Asociácia Public Relations SR (APR) túto agentúru kvôli etickým pochybeniam vylúčila zo skupiny.

Asociácia priznáva, že kupovanie falošných účtov na sociálnych sieťach je v dnešnej dobe rozsiahly problém, ktorý je však ťažko dokázateľný. „Využívanie falošných účtov na sociálnych sieťach je fenomén, ktorý si žiaľ ako bežnú komunikačnú prax osvojili nielen niektorí politici, ale aj komerčné firmy a komunikačné agentúry.

Takýto prístup je v našej branži neakceptovateľný, pretože netransparentne a neférovo ovplyvňuje dobrú či zlú reputáciu osôb alebo spoločností poskytnutím zaujatých informácií a názorov cez neexistujúce osobné profily na sociálnych sieťach“ vysvetľuje Soňa Lexmanová, prezidentka APR.

Za všetkým hľadaj peniaze

Skutočnosť, že kupovanie followerov nie je žiadnou raritou, potvrdila aj majiteľka slovenskej PR agentúry, ktorá nechce byť menovaná: „Robí sa to a nie je to špeciálne drahé.”

Majiteľka agentúry tiež bližšie popísala aj podnikateľský model influencerov. Hovorí, že v porovnaní s Českou republikou sú slovenskí influenceri drahší. Je ich menej, a tým pádom je konkurencia nižšia.

Prečo je však pre ľudí také lákavé stať sa influencerom? Majiteľka PR agentúry tvrdí, že za jeden príspevok sú obchodné reťazce ochotné zaplatiť stredne veľkým influencerom aj 400 až 500 eur.

Preferujú pritom dlhodobé spolupráce. Napríklad ročné, pretože práve tie sú pre reťazce výhodnejšie. Pri jednom príspevku vtedy znížia cenu aj na 200 eur.

Instagram sa stal v súčasnosti už našou bežnou súčasťou. Podľa prieskumu agentúry STEM/MARK si denne prezerá sociálne siete až 97 % mladých Slovákov. V roku 2017 YoungMinds a Kráľovská spoločnosť pre verejné zdravie zverejnili výskum, ktorý zároveň označil Instagram za sociálnu sieť, ktorá má najhorší dopad na duševnú pohodu mladých ľudí.

Vidíme tu totiž uhladené estetické profily s tisíckami osôb, ktoré nám nijako nepripomínajú našu chaotickú realitu. A pritom žiaľ častokrát ide len o ďalšie falošne vytvorené „Simony”, ktoré so skutočnosťou nemajú nič spoločné.

ROZHOVOR: Je v záujme samotného Instagramu, aby riešil falošné účty

S digitálnym marketérom Róbertom Szabóom z PS:Digital o tom, prečo je nákup followerov taký populárny a ako eliminovať falošné účty na Instagrame

Ako sa stať influencerom?

Najdôležitejšie je vytvárať zaujímavý obsah pre publikum. Rovnako dôležité je udržiavanie frekvencie publikovania - páči sa to ľuďom aj algoritmu. Čo je zaujímavý obsah, záleží na uhle pohľadu. Našťastie, na Instagrame je obrovské publikum, ktoré konzumuje obsah každý deň, a tak na vás môžu naraziť. Keď vás už objavia, tak treba udržať ich pozornosť.

Koľko trvá, kým sa účet rozrastie? Pokiaľ hovoríme o organickom náraste followerov.

Veľkú rolu hrá aj to, či naskočíte na trendovú vlnu určitej témy. Ak je pre používateľov niečo in a vy na to naskočíte, tak môžete rásť raketovo – 10-tisíc sledovateľov za tri mesiace.

Ak je reč o postupnom publikovaní obsahu, ktorý vás baví vytvárať, no páči sa len určite skupine používateľov, môže to trvať niekoľko mesiacov či rokov, kým sa dostanete na prvú tisícku. Pri dostatočnej frekvencii publikovania a udržaní kvality obsahu je prvá tisícka najťažšia. Potom vám pomôže sila sociálnej siete, zdieľania a algoritmus. K vysnívanej desať tisícke sa môžete dostať za rovnako dlhé obdobie ako vám trvalo získať prvú tisícku.

Podľa čoho si firmy vyberajú, koho oslovia na spoluprácu?

Veľký dôraz sa kladie na to, aby účet svojím publikom ladil s cieľovou skupinou firmy. Ďalej je nevyhnutné pozrieť sa na komunikáciu influencera a obsah, ktorý vytvára. Ak by to prirodzene nezapadalo do marketingu spoločnosti, nedáva zmysel presviedčať influencera, aby spoluprácu odkomunikoval iným štýlom ako zvyčajne. Nebolo by to autentické ani pre autora, ani pre jeho publikum. Netreba zabúdať na množstvo spoluprác a ich frekvenciu. Lebo potom je váš profil ako bannerová plocha.

Dôležitými faktormi je aj počet followerov. To vie ovplyvniť, aké výsledky chce firma dosiahnuť. Zo strany firmu je kľúčová výška rozpočtu. Môže investovať do jedného známeho influencera alebo komunikáciu rozdeliť medzi viaceré menšie účty.

Prečo je nákup followerov medzi influencermi tak populárny?

Z pohľadu biznisu vo svete influencerov je počet followerov tá najjednoduchšia metrika, akou sa vie odlíšiť od konkurencie. Dokázať svoju relevanciu a zaujať značky na spoluprácu.

Dosiahnuť zaujímavé čísla organicky je drina. Tak ako vo všetkých odvetviach, aj tu vidí veľká časť ľudí len to pekné a chcú to dosiahnuť rýchlo a bez námahy. Nákup followerov sa preto javí ako tajná skratka na instagramové výslnie. Zároveň sa mnohokrát mylne zdá, že nie je možné odhaliť jej využitie.

Sú možnosti, ako eliminovať falošné účty alebo followerov, ktoré by Instagram mohol využiť, no nerobí to?

Osobne si myslím, že Instagram nemá prehnaný záujem o riešenie obchodovania s followermi. Vieme vychádzať z toho, čo má pre túto platformu cenu – reálni používatelia, ktorí konzumujú obsah od reálnych ľudí ponúkajúcich kvalitný obsah, nie obrázky stiahnuté z internetu. Tento kolobeh zaručí prísun pozornosti, a teda času stráveného na platforme, čo umožní efektívne zobrazovanie reklamy inzerentov. Z falošných účtov Instagram neprofituje.

Ak sa im nedarí zamedziť vzniku falošných profilov, vidím v tom skôr šedú zónu pre ich algoritmy, ktoré ešte nedokážu jednoznačne a rýchlo rozhodnúť, či ide o falošný účet.

A čo na elimináciu týchto účtov navrhujete vy?

Bolo by dobré, ak by Instagram upozornil biznis účty, že ak budú nakupovať followerov, jedná sa o mŕtve účty – účty, ktoré sú považované za mŕtve v zmysle budúcej interakcie s profilom, ktorý ich kupuje. Bude to mať veľký vplyv na interakcie s príspevkami, a tým pádom aj na dosah príspevkov, keďže falošné účty vám „srdiečko“ na post nedajú.

Je na mieste, aby štát viac reguloval Instagram aj reklamu na ňom?

Nevidím súvis medzi touto časťou biznisu s followermi a reguláciou Instagramu alebo inej sociálnej siete. Myslím, že je v záujme platformy, aby postupne rušila falošné účty a starala sa o svoj priestor.